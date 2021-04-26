﻿Новая Звезда – 2021

На телеканале «Звезда» проходит вокальный конкурс «Новая Звезда – 2021». Зрители увидят выступления вокалистов из 85 регионов России, в том числе и Смоленской области.

«Новая звезда» – ежегодный всероссийский телевизионный конкурс вокалистов, который проходит с 2015 года. Организаторы конкурса – телеканал «Звезда» и Министерство обороны Российской Федерации.

В этом году в музыкальном состязании принимают участие все 85 регионов России, а также представитель Донецкой Народной Республики. На одной сцене встречаются самые яркие вокалисты, каждый из них представляет свой родной край. Смоленский регион на проекте представляет Людмила Степанькова – выпускница Смоленского государственного института искусств.

Признанные эксперты в сфере эстрадного искусства выберут сильнейших, а финалистов и победителя определит масштабное голосование телезрителей всей страны. Более подробная информация о датах проведения голосования размещена на сайте телеканала: https://tvzvezda.ru/news/2021424852-DAvYd.html.