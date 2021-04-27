Напиши Диктант Победы

В 2021 году международная патриотическая акция «Диктант Победы» состоится в третий раз. Ее организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Самое масштабное в мире тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет 29 апреля. Всем участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий. Часть вопросов «Диктанта Победы» посвятят первому году войны и юбилею великих советских полководцев.

Абитуриенты-победители международной акции «Диктант Победы» получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Министерство науки и высшего образования рекомендовало университетам включить «Диктант Победы» в число индивидуальных достижений в рамках приемной кампании 2020-2021 учебного года.

Чтобы стать участником, нужно пройти регистрацию на сайте диктантпобеды.рф до 28 апреля.

Площадкой проверки знаний в Сафонове станет читальный зал центральной детской библиотеки. Спешите присоединиться к патриотической акции!