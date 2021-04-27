Памяти Василия Матвеевича Кириллова посвящается

В Сафоновской детской художественной школе можно посетить ХIV открытую областную выставку-конкурс детского художественного творчества «Мой город, моя история», посвящённую памяти В.М. Кириллова.

На торжественном открытии выставки директор школы Екатерина Викторовна Ильина поздравила победителей из числа воспитанников Сафоновской ДХШ, вручила им дипломы, а преподавателям, подготовившим призёров, – благодарственные письма.









Дочь Василия Матвеевича, преподаватель ДХШ Наталья Васильевна Роот, напомнила собравшимся в выставочном зале о том, что в этом году основателю и первому директору художественной школы в Сафонове В.М. Кириллову, исполнилось бы 85 лет. Этому событию были приурочены выставки, проходившие в Сафоновском историко-краеведческом музее, в

в библиотеке детско-юношеского филиала № 30.

Василий Матвеевич на протяжении 23 лет был директором школы. В 2005 году Сафоновской ДХШ было присвоено его имя. Сегодня дело основателя, заслуженного работника культуры Российской Федерации, продолжают его последователи. Больше половины педагогов этого коллектива – воспитанники «художки», ученики Василия Матвеевича.

Собравшиеся в ДХШ смогли увидеть фильмы с демонстрацией творческих работ победителей областной выставки — конкурса в различных номинациях: «С чего начинается Родина», «Мой город, моя история», «Космическая симфония», «Учитель — ученик». Всего на выставку было представлено более 700 работ ребят из разных городов Смоленщины, Владимира, Покрова.



Глава Сафоновского городского поселения Светлана Викторовна Шаповалова отметила, что это 15-я, юбилейная выставка. И приятно, что на ее открытие пришли выпускники школы –Анна Животовская, Сергей Сергеев. Каждый из них благодарил педагогов, приложивших немало сил, энергии, научивших начатое доводить до конца.

Вручение Валерии Алексеенковой Диплома «Юные таланты Смоленщины»



Почетный гражданин Сафоновского района Святослав Анатольевич Масютин вручил ежегодную премию «Учитель — ученик» за отличные успехи и творческие достижения

Арине Юрковой (класс педагога Е.В. Ильиной) и Глебу Игнатову (класс преподавателя Н.В. Роот) .









Анастасии Карповой и ее педагогу Наталье Христиановне Селезневой вручена книга «Мир детства и отрочества Михаила Лермонтова» , в которой есть иллюстрация Насти.

В подготовленных по случаю юбилейной выставки видеосюжетах можно было увидеть работы победителей, услышать отзывы выпускников ДХШ разных лет о педагогах, о первом директоре Василии Матвеевиче Кириллове.

Его жена Людмила Васильевна поблагодарила педагогов за память о муже, а также за то, что школа хранит верность заложенным им традициям.

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.