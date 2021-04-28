Массово, с энтузиазмом прошёл 24 апреля Всероссийский субботник

В минувшую субботу коллективы предприятий города и района приняли участие во Всероссийском субботнике.

Каждому из сафоновцев представилась возможность внести посильный вклад в уборку своего двора или общественных пространств, высадить цветы и деревья, привести в порядок памятники и мемориалы, покрасить лавочки у домов, ограждения, собрать мусор.

Дружно подключились к уборке прилегающей к территории своих предприятий участков работники предприятий города, включая АО «Авангард», Сафоновский завод «Гидрометприбор», ОАО «Теплоконтроль», ООО «Сафоновская швейная фабрика «Орел» и другие. Они наводили порядок на закрепленных за ними территориях. В этом важном деле работникам завода «Авангард» помогали ветераны труда во главе с председателем Совета ветеранов АО «Авангард» Раисой Ивановной Павлюченковой. Ветераны дружно и слаженно трудились на аллее перед зданием проходной: сгребали прошлогодние сухие листья, собирали сломанные ветки и мусор.

«Наши ветераны отзывчивые и активные, – отметила Раиса Ивановна. – Они с энтузиазмом приняли предложение об участии в традиционном субботнике. Для нас это еще один повод встретиться, вспомнить яркие моменты жизни и трудовые будни. И эти воспоминания являются самыми дорогими, что есть у ветеранов, которые стояли у истоков становления и развития завода. Всегда приятно видеть территорию нашего предприятия ухоженной, осознавая, что в этом есть частица нашего труда».

В разных уголках города кипела работа, результатом которой стала чистота в центре Сафонова, в микрорайонах города.

В течение нескольких дней на прошлой неделе убирали накопившийся за зиму мусор работники завода «Теплоконтроль», расчищая площадку перед предприятием, территорию от автостоянки до озера, пешеходную дорожку до поселка Горного, вокруг хоккейного корта и стадиона. Около последнего из названных объектов убирали поваленные деревья, обрезали кустарники.

Несмотря на сильный ветер и холод, отложили привычные дела и заботы, не остались в стороне от благоустройства Сафонова работники Администрации Сафоновского района, работники МБУ «Управление коммунального хозяйства», студенты и преподаватели Сафоновского филиала СмолАПО, члены молодежного совета, работники Сафоновского городского культурного центра, предприятия торговли, а также инициативные жители многоквартирных домов.

После проведения работ по благоустройству заметные перемены произошли и на территории сельских поселений.

Педагоги Рыбковской школы и работники администрации Рыбковского сельского поселения приняли участие в субботнике по уборке территории воинского мемориала. Вместе с мамой, работницей ООО «Эталон» Оксаной Некрасовой, в субботнике участвовал ее сын Иван – ученик местной школы, посадивший можжевельник. Был убран мусор и на улице Центральной.

Каждому из нас хочется видеть свой город, родные села чистыми и ухоженными. Поэтому важно, чтобы каждый поддерживал порядок, доносил мусор до урн, помогал высаживать цветы, украшать дворовые территории. Вместе мы многое можем сделать для благоустройства.

Подготовила Татьяна ГЛЯШОВА.

НА СНИМКАХ: Субботник в ОАО «Авангард».

Педагоги Рыбковской школы на субботнике.

Иван Некрасов, ученик третьего класса Рыбковской школы, сажает можжевельник на территории воинского мемориала в Рыбках.



