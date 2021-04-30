И для спорта в городе должно быть место

Уважаемые сафоновцы!Напоминаем о том, что уже стартовало и до 30 мая продолжится голосование по выбору дизайн-проекта благоустройства парковой зоны по ул. Мира, который будет реализован в 2022 году

в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Планируемое благоустройство станет возможным, только если вы поддержите инициативу своими голосами! Голосование проходит на платформе 67.gorodsreda.ru, перейти по ссылке можно по специальному QR-коду.

Какие бы изменения ни происходили в нашем городе, в том числе и в его благоустройстве, я, в первую очередь, оцениваю их с позиции спортсмена и человека, по роду своей профессии приобщающего к физкультуре и здоровому образу жизни детей и подростков.

Благодаря активному участию в реализации национального проекта по формированию современной городской комфортной среды преобразились десятки дворовых территорий. Согласен: новые тротуа-

ры, удобные лавочки, яркие светильники, урны для мусора – это хорошо, красиво, комфортно. Но невольно ищу глазами, а где же спортивные дворовые площадки с хотя бы минимальным набором простейших тренажеров? Считаю, что стоит выйти с инициативой в высшие законодательные органы, чтобы при благоустройстве дворов включать в дизайн-проекты размещение и элементарных спортивных сооружений.

Знаю, что было много скептиков, которые сомневались, будут ли востребованы молодежью спортивные площадки в скверах «Сказка» в центре города и Школьном в микрорайоне № 2. А теперь посмотрите: они пользуются популярностью и большим спросом у жителей города самого различного возраста.

Может, кто-то уже забыл, как и почему это произошло? Напомню: жителям города была предоставлена возможность выбрать не только общественную территорию, но и дизайн-проект его кардинального благоустройства. И они ею воспользовались!

Мы с вами, уважаемые земляки, определились с общественными территориями, благоустройство которых запланировано на ближайшее будущее. Это парковая зона по улице Мира – на Южном у озера Званец. Каким ему быть, какой дизайн-проект будет взят за основу, зависит тоже от нас. До 30 мая заявите о своем выборе, пройдя по ссылке 67.gorodsreda.ru. Это займет всего несколько минут, а результат даст возможность реализовать нашу давнюю мечту: вернуть парку на Южном (мы так привыкли его называть) свое предназначение быть местом массового отдыха для всех горожан.

Павел Антропов,

директор Сафоновской ДЮСШ