Старт голосования

С понедельника – 26 апреля – стартовало голосование по выбору дизайн-

проектов тех общественных территорий, которые будут благоустроены в Смоленской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Призываем сафоновцев отдать свой голос за парковую зону по ул. Мира в поселке Южном. Проголосовать уже можно на сайте 67.gorodsreda.ru. При необходимости всем желающим помогут это сделать волонтёры. Примите активное участие в общем деле украшения и наведения порядка наших любимых уголков малой родины! Голосование продлится до 30 мая.

Мнение

– Судя по количеству отзывов и комментариев в социальных сетях, тема благо-

устройства города является одной из наиболее волнующих для сафоновцев. Все мы хотим видеть свой город уютным и комфортным в любое время года.

Несомненно, каждый из нас тоже может внести посильный вклад в благо-

устройство. Совет молодых работников АО «Авангард», к примеру, в прошлые годы проводил субботники в зеленой зоне около ресторана «Мальта», заводчане поддерживают порядок на территории своего предприятия. Несколько лет назад у нас была заложена заводская аллея трудовых династий.

Хорошо помню, какими оживленными и увлекательными были дни завода, проведенные на стадионе посёлка Южного, в городском парке культуры и отдыха по улице Мира. Там прекрасная березовая роща, озеро. В этом парке я занимаюсь бегом. Замечательно, что мы можем выбрать тот дизайн-проект, который нам понравится больше других и проголосовать за него. Сделать это можно через портал Госуслуг. Создадим комфортную зону отдыха в своем любимом городе, проявим активность в голосовании!

Кристина ЩЁГОЛЬ,

председатель совета молодых работников АО «Авангард»