Дорожно — транспортные происшествия с мототранспортом носят сезонный характер, который начинается в апреле, а заканчивается в ноябре.
Для мотоциклиста любое, даже небольшое столкновение, небольшая травма могут нанести смертельную травму. Не всегда причина аварий с мотоциклистами результат их недисциплинированности. Зачастую основная причина гибели мотоциклистов — несоблюдение водителями автомобилей правил маневрирования. Неправильная оценка реальной скорости движения, собственной скорости, дорожной ситуации вокруг, открытие дверей автомашины, не убедившись в безопасности маневра — вот неполный перечень причин дорожно — транспортных происшествий с участием мототранспорта.
В целях повышения правового сознания участников дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции провели акцию «Мотодвижение без раздражения».
В ходе мероприятия дорожные полицейские останавливали транспортные средства и вручали специально подготовленные памятки с напоминаниями для участников дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми.
Напоминаем основные правила для мотоциклистов:
— мотоцикл должен быть зарегистрирован в подразделениях ГИБДД с присвоением регистрационных знаков, которые должны быть закреплены соответствующим образом;
— у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория, допускающая управлять данным транспортным средством;
— управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, и желательно одевать мотоэкипирорвку или под верхнюю одежду специальную мото защиту;
— перед выездом на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности;
— на дороге неукоснительно соблюдать все требования ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, не забывайте обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.
Автомобилистам так же следует быть предельно внимательными при маневрировании, дважды смотреть в боковые зеркала и зеркала заднего вида, обязательно включать поворотники при перестроении.
Независимо от принадлежности к автомобильной или мотоциклетной касте, помните: соблюдать ПДД необходимо всем, ведь от этого зависит жизнь и здоровье каждого участника дорожного движения.
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