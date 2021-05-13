Мотодвижение без раздражения

Дорожно — транспортные происшествия с мототранспортом носят сезонный характер, который начинается в апреле, а заканчивается в ноябре.

Для мотоциклиста любое, даже небольшое столкновение, небольшая травма могут нанести смертельную травму. Не всегда причина аварий с мотоциклистами результат их недисциплинированности. Зачастую основная причина гибели мотоциклистов — несоблюдение водителями автомобилей правил маневрирования. Неправильная оценка реальной скорости движения, собственной скорости, дорожной ситуации вокруг, открытие дверей автомашины, не убедившись в безопасности маневра — вот неполный перечень причин дорожно — транспортных происшествий с участием мототранспорта.

В целях повышения правового сознания участников дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции провели акцию «Мотодвижение без раздражения».

В ходе мероприятия дорожные полицейские останавливали транспортные средства и вручали специально подготовленные памятки с напоминаниями для участников дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми.

Напоминаем основные правила для мотоциклистов:

— мотоцикл должен быть зарегистрирован в подразделениях ГИБДД с присвоением регистрационных знаков, которые должны быть закреплены соответствующим образом;

— у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория, допускающая управлять данным транспортным средством;

— управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, и желательно одевать мотоэкипирорвку или под верхнюю одежду специальную мото защиту;

— перед выездом на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности;

— на дороге неукоснительно соблюдать все требования ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, не забывайте обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.

Автомобилистам так же следует быть предельно внимательными при маневрировании, дважды смотреть в боковые зеркала и зеркала заднего вида, обязательно включать поворотники при перестроении.

Независимо от принадлежности к автомобильной или мотоциклетной касте, помните: соблюдать ПДД необходимо всем, ведь от этого зависит жизнь и здоровье каждого участника дорожного движения.