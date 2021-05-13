Профессия – журналист

В центральной детской библиотеке состоялась встреча старшеклассников школы № 3 с представителями газеты «Сафоновская правда».

В представлениях мальчишек и девчонок журналист – это человек смелый, доброжелательный, интересный, он всегда «на передовой» всех событий города.

Говоря о средствах массовой информации, выпускники вспомнили не только газеты, телевидение, интернет, но и пещеры древних людей с наскальной живописью. О том, как в газете налажено сотрудничество с молодежью, об истории газеты и ее перспективах рассказали главный редактор Марина Хотулева и ее заместитель Татьяна Гляшова, прошедшая школу юнкоров и окончившая факультет журналистики МГУ.

Наверняка героями публикаций районки за долгую историю ее существования не раз становились бабушки, дедушки, родители, родственники собравшихся в читальном зале ребят. А теперь – и они сами. Будем ждать, когда в газете появятся публикации о их трудовых подвигах.