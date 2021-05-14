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Внимание: розыск

14.05.2021

         Третьего мая примерно с 17:30 до 19:20 на ул. Калинина, в районе  д. 4,  неустановленный водитель наехал на деревянный забор и скрылся с места ДТП.

         В настоящий момент  ОГИБДД МО  МВД России «Сафоновский» принимаются меры к розыску неустановленной автомашины, а так же свидетелей и очевидцев  указанного происшествия.    Тем, кто владеет какой-либо информацией, просьба сообщить в дежурную часть МО МВД России «Сафоновский»  тел: (848142) 4-29-99, 4-45-02,  02, либо в подразделение ОГИБДД (848142) 5-88-77.

Опубликовано в категории Приоритеты

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