Внимание: розыск

Третьего мая примерно с 17:30 до 19:20 на ул. Калинина, в районе д. 4, неустановленный водитель наехал на деревянный забор и скрылся с места ДТП.

В настоящий момент ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» принимаются меры к розыску неустановленной автомашины, а так же свидетелей и очевидцев указанного происшествия. Тем, кто владеет какой-либо информацией, просьба сообщить в дежурную часть МО МВД России «Сафоновский» тел: (848142) 4-29-99, 4-45-02, 02, либо в подразделение ОГИБДД (848142) 5-88-77.