Голосуют все!

Состоялось очередное совещание рабочей группы по благоустройству общественной территории – парковой зоны по улице Мира (парк Южный) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Заместитель председателя рабочей группы, глава Сафоновского городского поселения Светлана Шаповалова рассказала, что информирование граждан о рейтинговом голосовании ведется по четырем направлениям. Во-первых, в соцсетях и на официальном сайте Администрации МО. Во-вторых, большую работу проводят средства массовой информации, размещая видеоролики и отзывы лидеров общественного мнения. В-третьих, ставка делается на наружную рекламу. Так, большой билборд с QR-кодом установлен на улице Чапаева. Наведя смартфон с соответствующим приложением на квадратную метку, вы сразу выходите на платформу голосования, выбираете из муниципальных образований Сафоновский район, понравившийся дизайн-проект и регистрируетесь. Затем голосуете либо по номеру телефона, либо через Госуслуги. Небольшие стенды – сити-форматоры – можно увидеть на улице Ленина напротив магазина «Доброцен» и Советской напротив Регпалаты. Кроме того, щиты установлены в сквере Центральном, в поликлиниках, МФЦ, Дворце культуры, Ледовом дворце. Необходимая информация также содержится на досках объявлений и платежках за услуги ЖКХ. Наконец, огромный пласт – это непосредственная работа с жителями.

Заместитель Главы Елена Новицкая отметила, что активность в голосовании проявили учреждения культуры. После праздников планируется подключить к голосованию образовательные учреждения, промышленные и торговые предприятия. Несмотря на «каникулы», каждый день статистика дает прибавку. И это очень хорошо, потому что в этом деле важен каждый голос.

Напоминаем, что выбрать один из вариантов дизайн-проекта можно на общероссийской платформе 67.gorodsreda.ru, разработанной Минстроем РФ. Кроме голосования, она предоставляет возможность внести свои предложения или получить ответ на вопрос. Для этого нужно обратиться к куратору проекта Ольге Мараевой по указанным контактам.Марина ХОТУЛЁВА