Города меняются для нас

– Извините, не желаете ли проголосовать за парковую зону в поселке Южном? – обращается к проходящим мимо районного Дворца культуры землякам студент Сафоновского ТТМИТ Иван Володин и предлагает свою помощь. Времени на то, чтобы ввести через смартфон личные данные гражданина, уходит немного, чуть меньше минуты. Требуются лишь фамилия, имя, отчество и номер мобильного телефона, немного терпения и желание видеть свой город красивым.

Голосование по выбору дизайн-проектов общественных мест идет полным ходом. Оно продолжится до 30 мая в формате онлайн с использованием общероссийской платформы по формированию комфортной городской среды

-(67.gorodsreda.ru). В нашем районе оно касается благоустройства парковой зоны по улице Мира в поселке Южном, относительно которого предложено два варианта дизайна. Так как процесс голосования проходит в онлай-формате, не каждый сафоновец может самостоятельно отдать свой голос за городской уголок. Например, с трудом ориентируются в интернет-платформах пожилые люди. И тут к ним на помощь готовы прийти волонтеры, которые не только консультируют жителей по вопросам участия в голосовании, но и проводят саму процедуру буквально за одну минуту.

Добровольцы – студенты и учащиеся общеобразовательных учебных заведений – в эти дни дежурят в МФЦ и наиболее посещаемых местах Сафонова. Сафоновский городской культурный центр – одно из таких, где вот уже второй день располагается волонтерский штаб. Ребята работают по очереди. Иван рассказал, что в этот день он с десяти до одиннадцати часов утра привлек к голосованию семь человек, а накануне с его помощью в общественном деле смогли поучаствовать более 20 граждан.

Всего к такой работе в Сафоновском районе привлечено 20 волонтеров в возрасте от 16 лет. Они стараются сделать все, чтобы как можно больше граждан знали, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. На 11 мая за предложенную общественную территорию в Сафонове уже отдано около 4000 голосов: 1100 – за первый дизайн-проект и 2900 – за второй.

Уважаемые сафоновцы! Давайте ответственно отнесемся к делу благоустройства нашего родного города, ведь от количества голосов зависит сама возможность реализации проекта.

Ирина ДАНИЛИЦКАЯ

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