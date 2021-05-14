Личная помощь депутата

Сегодня депутат Смоленской областной Думы, председатель постоянной комиссии по законности и правопорядку Александр Иванович Станьков приехал в Сафоновскую центральную районную больницу на встречу с работниками сельских ФАПов. И не с пустыми руками.

Он привез закупленные на личные средства для каждого фельдшерско-акушерского пункта тонометры, в том числе с манжетами для измерения давления детям, и глюкометры.

С просьбой помочь медицинским работникам сельской местности к нему обратилась заместитель главного врача, депутат Сафоновского районного Совета депутатов Светлана Михайловна Романко.

– Одну просьбу насчет оксиметров я пока не выполнил, — объяснил он, обращаясь собравшимся на встречу. – Но обещаю, что это будет вторым этапом оказания поддержки сельскому здравоохранению. Я понимаю, что эти медицинские аппараты очень нужны для обследования людей перед вакцинацией и знаю, что в Сафоновском район сельские жители очень активно в ней участвуют. Александр Иванович рассказал, какую поддержку получает сельское здравоохранение в масштабах области: только за прошлый год построено и введено в эксплуатацию 48 ФАПов. Сафоновский район, по его мнению, в числе более благополучных и по бытовым условиям, и по кадровому обеспечению по сравнению с другими. , Депутат выразил огромную благодарность людям в белых халатах, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. КОВИД-19 не имеет границ, он расрпостраняется и среди городского, и среди сельского населения. Болезнь новая, мало изученная. И как бы нас ни утешала статистика, коронавирус по-прежнему представляет смертельную опасность. – Да, уже несколько дней статистика по распространению инфекции стабильная: 40-50 случаев заражения в сутки по области. Но все чаще человек попадает в больницу в запущенном, очень тяжелом состоянии, требующем реанимационной помощи. Растет смертность — и это всех очень тревожит. Поэтому действующие ограничения по-прежнему должны выполняться всеми без исключения, даже если человек прошел вакцинацию. Очень большое значение для сохранения здоровья и жизни сельских жителей, проживающих за километры от районного центра, имеют оперативные и профессиональные действия фельдшеров и медицинских сестер. Глава МО «Сафоновский район» Александр Иванович Лапиков поблагодарил депутата Смоленской областной Думы Александра Ивановича Станькова за спонсорскую помощь сельским ФАПам и заверил его, что аппараты, в которых так нуждаются сельские медики, дойдут адресно и будут использоваться по назначению в самом ближайшем будущем. Александр Иванович Станьков в ответ сообщил, что Сафоновский район в недалеком будущем получит и другое новое оборудование, в том числе новый компьютерный томограф в сосудистое отделение. Светлана Михайловна Романко отметила своевременность поступления медицинских аппаратов для сельских ФАПов, выразила надежду, что оксиметры, с помощью которых измеряется насыщенность кислородом легких, тоже скоро окажутся у сельских фельдшеров. Она обозначила проблему, связанную с вакцинацией работников образования. Если работники сельской сферы услуг, торговли, особенно пенсионеры, не уклоняются, а, наоборот, активно участвуют в вакцинации, то учителя почему-то по-прежнему к ней относятся скептически.

Главный врач Сафоновской ЦРБ Игорь Самуилович Кристалинский тоже поблагодарил Станькова Александра Ивановича и отметил, что депутаты Смоленской областной Думы, представляющие интересы жителей города Сафоново и Сафоновского района, всегда откликаются на просьбы и помогают местному здравоохранению решать насущные проблемы.. Он сообщил, что в поликлиниках города и на сельских ФАПах вакцина имеется в достаточном количестве. В заключение встречи Александр Иванович Лапиков передал главному врачу коробки с тонометрами и глюкометрами. Уже в понедельник они будут доставлены в сельские ФАПы. Тек5ст и фото Татьяны Приходько