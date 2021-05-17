ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, КОНТРОЛЬ

Семь раз отмерь – один раз размести в Интернете

Когда-либо загруженное в Интернет остается там навсегда. Невинная на данный момент фотография о подростковом времяпрепровождении может сыграть дурную службу политику, бизнесмену, военнослужащему и т.д. Все дети становятся взрослыми. Возможно, ваш ребенок не в курсе…

Минимум информации о себе, в том числе фото- и видеоматериалов

Часто молодые люди выкладывают много фотографий с целью похвастаться. Это могут быть снимки каких-то дорогих подарков, обстановки в квартире. В кадр могут попадать адреса домов, номера машин и даже какая-то личная переписка. Есть специальное определение необдуманному размещению информации личного характера о себе и других людях в социальных сетях – овершеринг (англ. oversharing – открытость, откровение). Последствием овершеринга может стать размещение в соцсетях геоданных, биографических персональных данных, биометрических персональных данных, данных о здоровье, контактных данных, технических данных (например, об используемом компьютерном обеспечении, данных учетных систем умного дома), имущественных данных и т.д.

Опасные незнакомцы…

Часто дети гонятся за количеством подписчиков, намеренно откликаясь на все предложения дружбы. Но это противоречит правилам безопасного поведения в сети. Круг общения в социальных сетях специалисты рекомендуют формировать только из тех людей, с кем ребенка что-то связывает: школа, спортивная секция и так далее. У детей плохо развито критическое мышление, они могут принимать все на веру, родителям важно объяснить, что фотографии и данные профиля можно подделать и друг из сети может оказаться кем угодно, в том числе мошенником, преступником.

Видео 18+ и другой контент для взрослых

Необходимо ограничивать контент, который ребенку не подходит по возрасту. И здесь родителям надо прибегать к техническим решениям, специальным программам, которые фильтруют информацию, ограничивают поисковые запросы.

Травля и шантаж

Кибербуллинг — это попытки скомпрометировать человека, унизить, оскорбить посредством распространения недопустимой информации в социальных сетях, мессенджерах, различных чатах. Важно, чтобы родители поддержали в данной ситуации, помогли, ребенок не должен остаться один на один с этим опасным явлением. Если речь идет о вымогательстве, шантаже, об угрозе жизни и здоровью — все это необходимо фиксировать и передавать информацию в правоохранительные органы.

Закрытые сообщества, челленджи, непристойные предложения

Сообщества в социальных сетях — это не только группы по интересам. Среди них много тех, которые организуют сомнительные мероприятия, часто опасные для жизни и здоровья челленджи или квесты. Ребенку надо объяснить, что участвовать в

подобном запрещено (глупо и очень опасно), что бы ему ни писали при этом и как бы ни провоцировали.

Наркотики и работа кладменом

Подростков привлекает перспектива быстрого и легкого заработка. Им кажется, что это такая игра. Да и всё обставляется «работодателем» именно так… Но только сроки за распространение наркотиков большие, ответственность наступает уже в возрасте 16 лет, нередко продавец становится и потребителем…

«Левые» профили

Особенность социальных сетей – общение бесконтактное. Мы не всегда знаем наверняка, что у нас за собеседник и что происходит на том конце. Очень много «левых» профилей, ненастоящих. Поэтому следует самим с осторожностью относиться к различным магазинам, которые работают через социальные сети, и научить этому детей. Подозрительно относитесь к предоплате, выбирайте проверенных продавцов с хорошей репутацией, проверяйте адреса — мошенники часто могут делать похожий профиль и вводить в заблуждение.

Фейки. Найти и обезвредить

Информация может содержать призывы к определенным действиям: позвонить, перевести деньги, перейти по ссылке. По этой причине дети, которые начинают знакомство с социальными сетями, должны знать, как распознать ложь. Следует обратить внимание на то, кто автор статьи, посмотреть профиль человека, который ее распространил. Весьма легкомысленно сразу выполнять инструкции, переводить куда-то деньги, делать перепосты. Имеет смысл перепроверить информацию в других источниках. Если информация резонансная, то целесообразно посмотреть, что пишут СМИ, поискать официальные сайты организаций, ссылки на документы.

Главная рекомендация, которую дают все эксперты по IT-безопасности пользователям социальных сетей — развивать критическое мышление. Это необходимый для XXI века навык, который позволит не доверять всему, что пишут в социальных сетях, научит перепроверять любую информацию и убережет от неприятностей.