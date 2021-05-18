На безопасной скорости

В рамках Глобальной недели безопасности движения, проводимой под девизом «Снижая скорость – сохраняем жизнь» сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский», ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский», взвода № 2 роты № 1 ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Смоленской области, члены отряда ЮИД Ярцевского района, встретившись на федеральной автодороге М-1-Беларусь, провели масштабное мероприятие «На безопасной скорости».

По данным Всемирной организации здравоохранения, снижение средней скорости на 5% может привести к сокращению числа ДТП со смертельным исходом на 30%.

Согласно международным исследованиям, для взрослого пешехода в случае наезда автомобиля, двигающегося со скоростью 50 км/ч, вероятность гибели составляет около 20%. Если удар происходит при скорости 80 км/ч, риск летальности возрастает почти до 60%. Увеличение средней скорости автомобиля всего на 1 км/ч влечет за собой рост числа автокатастроф со смертельным исходом на 4-5%. Для детей и пожилых людей эти риски гораздо выше.

В рамах акции дорожные полицейские и ЮИДовцы призвали водителей ответственнее относиться к вопросу управления транспортным средством, не подвергать опасности себя, своих близких и окружающих участников дорожного движения, напоминали, что от правильности выбора скоростного режима зависят не только их жизни, но и жизни пешеходов, что в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков скорость должна быть максимально снижена. Дорога-это не место для гонок, #ДорогиДляЖизни.

Всем водителям были вручены тематические памятки и листовки.