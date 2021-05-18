Работать вместе. Кандидаты предварительного голосования вместе сформировали предложения в программу «Единой России»

Работать вместе. Кандидаты предварительного голосования вместе сформировали предложения в программу «Единой России»

Социальная политика, местное самоуправление, сельское хозяйство и экономика региона — в центре внимания

Новый формат — проектная сессия — руководство к действию для каждого кандидата предварительного голосования.

Участники совместно подготовили предложения по развитию Смоленской области на ближайшие пять лет, поделились собственным опытом и даже поспорили. Именно наработки проектной сессии лягут в основу предвыборной программы партии, предложенной от региона.

«Главная цель и задача нашей работы — подготовка программного документа партии, по которому мы будем жить и работать в ближайшие пять лет. Она должна отображать вопросы жителей, которые услышаны во время приемов граждан, во время встреч с избирателями. Предварительное голосование открывает новые лица, которые приходят на нашу партийную площадку, чтобы попробовать себя в политике. Наши кандидаты, половина из которых новые люди, представляют разные сферы деятельности: врачи, учителя, работники сельского хозяйства, предприниматели, нам важно получить от них обратную связь. Мы — одна команда, вместе будем работать во время выборной и кампании и после нее», — подчеркнул секретарь Смоленского регионального отделения партии Игорь Ляхов.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов рассказал кандидатам, как формировалась программа на выборы в 2016 году.

«Мы готовили ее по итогам встреч с жителями в разных городах России – она исполнена практически на 85%, несмотря на кризис и пандемию. Были ежегодные отчеты по этой программе. Программа создается не просто так. Очень важно, что регион внесет свои предложения. Все вместе будем работать, обсуждать на разных площадках, но главное — мы должны реализовать ее», — сказал Неверов.

Сергей Неверов также рассказал о тех законопроектах, которые были предложены «Единой Россией» и поддержаны Президентов во время Послания Федеральному Собранию. Среди них – бесплатное подключение людей к газу, выплаты беременным и родителям дошкольников, 100% оплата больничного родителям детей до 7 лет, возврат 50% стоимости путевок за детский отдых, обновление автопарка «скорых» и школьных автобусов.

Депутат Госдумы озвучил одну из последних принятых социально значимых инициатив: «У нас в Смоленской области жители, которые живут в сельской местности, но не имеют конкретного обозначения в прописке – не получали сельскую доплату. На областном уровне оперативно проработали этот момент, внесли изменения в Смолстат, чтобы 14 человек в Смоленской области эту надбавку получили. Мы давно поднимали этот вопрос и, наконец, решили его. Люди будут получать положенные им деньги».

Кандидаты совместно с экспертами работали в четырех секциях в зависимости от сферы занятости: социальная политика, местное самоуправление, сельское хозяйство и экономическое развитие.

Социальное развитие

Секцию модерировала депутат Госдумы Ольга Окунева. Главными темами стали – адресная поддержка семей, выделение целевых мест в вузах региона, поддержка сельских учителей, докторов, а кроме того, работников культуры.

Участники сессии считают, что необходимо отдавать больше ресурсов качеству обучения и подготовке кадров, в том числе медицинских вузов, чтобы закрыть потребность в специалистах первичного звена.

«Должна быть программа, которая позволит строить и реконструировать детские дошкольные учреждения в районах, важно, чтобы они отвечали современным условиям», — рассказала о точки зрения кандидатов Ольга Окунева.

Местное самоуправление

Прежде всего, кандидаты, среди которых представители разных муниципальных образований региона, считают, что нужно расширить программу «Городская среда». Они уверены, что назрела необходимость включить в проект населенные пункты с численностью населения до 3 тысяч человек. Позаботиться не только о благоустройстве, но и содержании объектов. Сейчас бремя ответственности ложится на районы, которые не имеют таких средств.

Также участники предварительного голосования считают, необходимо на федеральном уровне инициировать программу, которая поможет обеспечить районы межмуниципальным транспортом – сейчас с этим есть проблемы.

Еще одно предложение — проект по переселению из аварийного и ветхого жилья должен быть продлен (сейчас он действует до 2024 года).

Экономика региона

По мнению участников сессии – Смоленщина может стать точкой роста. Говорили о развитии туризма, в том числе медицинского – зачастую жители крупных городов России приезжают в областные центры на медицинские обследования. Это связано с ценами на услуги. Медицинский туризм поможет региону привлечь допсредства в бюджет, а также обеспечить постоянный поток таких туристов.

Отметили важную миссию пилотного проекта по поддержке индивидуального жилого строительства, его реализует «Единая Россия» совместно с ДОМ.РФ.

По словам кандидата предварительного голосования Евгения Ланового – он был участником секции – такой формат дискуссии помог сформировать единое мнение по развитию нашей области.

«Мы обсуждали развитие промышленных площадок, таких как «Феникс» в Сафонове. Говорили о необходимости популяризировать рабочие профессии, так как молодые специалисты сложно идут в профессию, считают ее непрестижной. Вырабатывали механизм, который поможет избежать утечки кадров. На площадке собрались люди различных профессий, из разных районов, у всех было свое видение и предложения – это и помогло сформировать единое мнение», — считает кандидат.

Сельское хозяйство

Депутат Смоленской областной Думы Анна Андреенкова представила инициативы секции, которая стала самой дискуссионной.

Кандидаты, среди них и фермеры, и руководители крупных производств, предлагают распределять средства федерального бюджета по уровням социально экономического развития регионов, разработать отдельную программу по поддержке нечерноземных субъектов, таких как Смоленская область, изменить методику оценки проектов в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Предложено ввести федеральные меры господдержки на компенсацию затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, уменьшить стоимости электроэнергии для сельхоз тружеников.

Целесообразно внести изменения в законодательство в сфере госзакупок – дать преимущество малым предприятиям. Расширить программу комплексного развития сельских территорий – увеличить ее финансирование. Ужесточить закон в отношении собственников сельхозземель, которые не используются.

Студенты, которые закончили сельскохозяйственный вуз и уехали работать по профессии на село, должны получить разовые выплаты 1,5 млн рублей – предложено кандидатами.

Сформированные во время проектной сессии предложения лягут в основу программы партии, с которой кандидаты в Государственную Думу от Смоленской области пойдут на выборы в сентябре.

Игорь Ляхов отметил, только работая единой командой, в созидательном ключе, можно добиться решения тех или иных вопросов. «Когда мы сформируем программу, нам очень важно, активно включиться в работу по ее исполнению», — считает он.