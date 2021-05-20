Общий дом

Город живет, город дышит, город спит… Вы заметили: мы говорим о городе как о живом организме. Потому что город – это мы. Нам нужны комфортные оазисы для общения с людьми и с самим городом. Для этой цели и служат общественные территории (пространства), на которых сходятся стар и млад, богатый и бедный. Здесь безопасно, и есть на что посмотреть. Здесь формируется социум. Ощущение комфортности – один из показателей индекса счастья.

Я считаю, что ключевой момент в программе «Комфортная городская среда» – это вовлеченность в ее реализацию каждого жителя города Сафоново, включая несовершеннолетних детей, достигших 14 лет. Программа призвана не только благоустроить определенные территории, но и воспитать культуру отношения жителей города к той общественной среде, которая преобразовывается с учетом их личного мнения.

На мой взгляд, важно, чтобы вместе со средой менялись и сами люди, чтобы они чувствовали себя хозяевами территории, были заинтересованы в улучшении комфорта. И я верю, что благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» мы будем относиться к городу, малой родине, как к своему дому, и вкладывать свой труд, усилия для того, чтобы Сафоново становилось красивым и более комфортным для жизни.

В каких условиях завтра будем жить мы, какими будут наши дети и внуки, зависит только от нас. Давайте сделаем выбор сегодня! Голосование за один из двух представленных проектов масштабного благоустройства парковой зоны по улице Мира еще идет. Уделите несколько минут процедуре голосования – от этого зависит реализация проекта в полном объеме.

Любовь Тимашкова, директор школы № 9