Отключение горячей воды

В связи с проведением ремонтных работ на сетях горячего водоснабжения и оборудования котельных

1. Предприятиям всех форм собственности:

1.1. Подачу горячей воды в жилищный фонд и объекты соцкультбыта осуществлять:

— от котельной №15 (ул.Химиков) – до 24.05.2021г.

— от котельной № 16 (ул. Советская, 78 — центральная) – до 15.06.2021г.

1.2. Возобновить подачу горячей воды в жилищный фонд и объекты соцкультбыта:

— от котельной №15 (ул.Химиков) – с 27.05.2021г.

— от котельной № 16 (ул. Советская, 78 — центральная) – с 29.06.2021.

2. Отключение горячего водоснабжения от котельных ООО «Тепло Людям. Смоленск» (п.Горный ул.Ленинградская, д.27а; ул.Дзержинского, д.18) не производить.

3. Отключение горячего водоснабжения от котельных СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (№ 1- д. Клинка, №3, №7 — ул.Октябрьская (ЦРБ), №6 — ул.Вахрушева (ЦРБ), №18 — ул.Первомайская, №5 — ул.Кутузова, №8 — микрорайон ГМП) не производить.