От болезни есть вакцина





Все болезни, вызвавшие в свое время эпидемии и пандемии, связаны со стремительным распространением различного рода инфекций. В былые времена не так быстро, как сейчас, потому что на самолетах массово не летали и по континентам так активно не «шастали».

Победить такие опасные заболевания для здоровья и жизни людей, как оспу, полиомиелит и туберкулез, человечество смогло только в результате вакцинации. Новая коронавирусная инфекция ковид-19, вспыхнув в одной из провинций Китая, за короткое время приобрела характер пандемии. Для выработки коллективного иммунитета, по мнению ученых, нужно привить 60 и более процентов населения. Все условия для этого есть: вакцина, лечебные учреждения, специальное оборудование и медицинские работники.

Но на практике оказывается, что вакцинация идет не так активно, как хотелось бы. Хотя есть подвижки, которые свидетельствуют: люди поверили специалистам, а не интернетовским сплетням.

– Серьезные побочные действия от прививок от ковида в Сафоновском районе не зарегистрированы, – поделилась заместитель главного врача Сафоновской ЦРБ по поликлинической работе Тамара Степановна Королева. – Лидерами вакцинации по-прежнему остаются люди в возрасте 60 лет и старше. По данным на 17 мая прививки поставили 3329 человек, из них 2550 прошли два этапа вакцинации. Хорошо организована работа по вакцинации сотрудников и спецконтингента учреждений УФСИН – большая за это благодарность руководству. Активно стали участвовать в вакцинации от ковида жители села. В этом заслуга медицинских работников ФАПов, участковых терапевтов, обслуживающих село.

Заместитель главного врача Сафоновской ЦРБ Светлана Михайловна Романко объяснила, что для селян, желающих поставить прививки, на базе ФАПов организуется выездной прививочный пункт. Этот формат работы успешно использован в Дроздовском, Казулинском, Прудковском, Николо-Погореловском и других сельских поселениях. В среднем прививки от ковида ежедневно получают 50 и более деревенских жителей.

Главный врач Сафоновской ЦРБ Игорь Самуилович Кристалинский заверил, что прививочная кампания проходит в трех взрослых поликлиниках города. Вакцина от ковид-19 имеется в достаточном количестве. Но он предупредил, что, независимо от прививки, соблюдать все действующие ограничения, противоэпидемиологические правила необходимо.

– Когда мы обращаемся с просьбой о содействии в проведении вакцинации к руководителям предприятий и организаций, иной раз слышим, что это дело только медицинских работников. Но с таким же призывом к людям обращаются Президент страны Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, наш

губернатор Алексей Островский. Во всем нас, медиков, поддерживает Глава Сафоновского района Александр Иванович Лапиков. Большую помощь местному здравоохранению оказывают депутаты Смоленской областной Думы. Недавно Александр Станьков, председатель постоянной комиссии по законности и правопорядку Смоленской областной Думы, привез для сельских ФАПов очень нужную для подготовки пациентов к вакцинации медицинскую аппаратуру.

Александр Иванович Станьков 14 мая встретился с работниками сельских ФАПов и передал закупленные на личные средства тонометры, в том числе с детскими манжетами в дополнительной комплектации для измерения давления, и глюкометры.

– Одну просьбу насчет пульсоксиметров я пока не выполнил, – объяснил он. – Но обещаю, что это будет вторым этапом оказания поддержки сельскому здравоохранению.

Александр Иванович рассказал, какую помощь получает сельское здравоохранение в масштабах области: только за прошлый год построено и введено в эксплуатацию 48 ФАПов. Сафоновский район, по его мнению, в числе более благополучных и по бытовым условиям, и по кадровому обеспечению по сравнению с другими.

Депутат выразил огромную благодарность людям в белых халатах, которые находятся на переднем крае борьбы с коварной инфекцией.

– Уже несколько дней статистика по распространению инфекции стабильная. Но все чаще человек попадает в больницу в очень тяжелом состоянии. Растет смертность, поэтому действующие ограничения по-прежнему должны выполняться всеми без исключения, даже если человек прошел вакцинацию. Очень большое значение для сохранения здоровья и жизни сельских жителей, проживающих за километры от районного центра, имеют оперативные и профессиональные действия фельдшеров и медицинских сестер.

Глава МО «Сафоновский район» Александр Иванович Лапиков поблагодарил Александра Ивановича Станькова за спонсорскую помощь и заверил, что аппараты, в которых так нуждаются сельские медики, дойдут адресно и будут использоваться ими в работе.

Светлана Михайловна Романко отметила своевременность поступления медицинских аппаратов для сельских ФАПов, выразила надежду, что пульсоксиметры, с помощью которых измеряется насыщенность кислородом легких, тоже скоро окажутся у сельских фельдшеров.

Будьте здоровы! Берегите себя и близких!

Татьяна Приходько﻿