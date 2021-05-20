Смолян приглашают участвовать в Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Продолжается прием заявок на участие в Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», организованной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Мероприятие проводится с целью повышения экологической культуры и сознательности молодежи, а также вовлечения детей и подростков в природоохранную повестку с использованием увлекательных и популярных форматов.

Стать участниками премии могут школьники от 7 до 16 лет, занимающиеся сохранением окружающей среды. Для этого необходимо до 1 октября оставить заявку на портале премии и представить свой проект конкурсной комиссии. Отбор проводится по 12 направлениям: «Сохраним Планету вместе», «Моя эко-семья – моя команда», «Юный эко-блогер», «Эко-тренды», «Эко-школа», «Эко-проект», «Эко-рисунок», «Эко-фокус», «Эко-мультфильм», «Эко-волонтёр», «Юный эко-журналист», «Экология в мире» («Ecology in the world»). Стоит отметить, что для представителей СМИ включена специальная номинация — «Рупор СМИ».

Лучшие проекты выберет жюри – профессиональное и экспертное сообщество природоохранного блока, журналисткой сферы, дизайнеры, художники. Кроме того на сайте премии пройдет «народное голосование», в ходе которого любой желающий сможет проголосовать за понравившийся проект.

Торжественное награждение победителей премии и ее лауреатов состоится на гала-концерте в Москве 25 ноября. При этом конкурсанты, одержавшие победу, смогут стать участниками экологической смены во Всероссийском лагере «Орлёнок».

Напомним, что в 2020 году впервые в истории Российской Федерации экологические цели выведены на национальный уровень. Немаловажно, что премия «Экология – дело каждого» отвечает одновременно нескольким темам: «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Создание возможностей для самореализации и развития талантов», «Цифровая трансформация».

Подробную информацию о премии, правилах и сроках ее проведения можно узнать здесь.