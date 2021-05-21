Ангел в дорогу

В рамках мероприятий, приуроченных к Глобальной неделе безопасности дорожного движения, в центр г. Сафоново совместно с сотрудниками Сафоновской Госавтоинспекции вышел ангел для проведения акции «Сбавь скорость, что бы завтра быть вместе»».

В рамках акции сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции доводили до водителей статистику аварийности, причины ДТП, и что нарушения скоростного режима является наиболее распространенной причинной аварий во всем мире, а импровизированный ангел обращался к водителям со словами: «Я — ангел-хранитель, к сожалению мы не всемогущи, поэтому, пожалуйста, соблюдайте Правила дорожного движения, выбирайте безопасную скорость, что бы завтра быть вместе. Вместе с друзьями, вместе с любимыми, вместе с жизнью», а так же вручал тематические памятки и подвески в виде ангелочков с символикой акции.

Водителям понравилась такая необычная форма подачи информации и перед тем как продолжить свой путь они обещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.