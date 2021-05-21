Отношения отношениями, а денежки врозь

На имущественные отношения лиц, проживавших совместно,

но не состоящих в браке, не распространяется

режим совместной собственности супругов

Сафоновским районным судом Смоленской области при рассмотрении гражданского дела о разделе имущества и компенсации морального вреда было установлено, что истец и ответчик в течение чуть больше полугода проживали совместно, без регистрации отношений в органах ЗАГС. При этом, за указанный период времени они совместно приобрели имущество на определенную сумму. После прекращения совместного проживания ответчик добровольно делить нажитое имущество поровну отказался, в связи с чем истец обратился с вышеназванным заявлением в суд.

Решением суда истцу в удовлетворении заявленных требований отказано. При принятии решения суд руководствовался положениями пункта 2 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации (далее -СК РФ), согласно которому признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния (органах ЗАГС). Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС. При этом, согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 17 мая 1995 года № 26-О, правовое регулирование брачных отношений в Российской Федерации осуществляется только государством. В настоящее время закон не признает незарегистрированный брак и не считает браком сожительство мужчины и женщины. Оно не порождает правовых последствий и потому не устанавливается судами в качестве факта, имеющего юридическое значение.

В этой связи, суд пришел к выводу о том, что на имущественные отношения лиц, проживавших совместно, но не состоящих в браке, не распространяется режим совместной собственности супругов и положения статей 34 и 39 СК РФ, предусматривающие возможность раздела между супругами общего имущества. Данные правоотношения регулируются нормами гражданского законодательства, содержащимся, в частности, в главе 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающей основания приобретения права собственности, и в главе 16 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующей вопросы общей собственности.

Вопреки приведенным положениям закона истец, обращаясь в суд с требованием о разделе совместно нажитого имущества, не представил доказательств в подтверждение того, что приобретение заявленного имущества являлось совместным. Его заявление о совместном проживании с ответчиком без регистрации брака не свидетельствует о наличии соглашения между ними на создание общей собственности. Кроме того, истцом не доказано финансовое участие в приобретении спорного имущества.

Не согласившись с принятым решением, истец обжаловал его в апелляционную инстанцию Смоленского областного суда.

Судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда с выводами суда первой инстанции согласилась, отметив, что устная договоренность между сторонами о приобретении спорного имущества в совместную собственность не является основанием для отмены обжалуемого решения суда, поскольку распоряжение имуществом путем заключения устного соглашения действующим законодательством не предусмотрено.

Апелляционным определением от 13 апреля 2021 года решение Сафоновского районного суда Смоленской области от 22 января 2021 года оставлено без изменения и вступило в законную силу