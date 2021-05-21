Читай, страна!





В рамках мероприятий «Партия добрых дел», организованных региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в Смоленской области проходит акция «Читай, страна!». Она приурочена ко Общероссийскому дню библиотек, который отмечается в нашей стране 27 мая. Цель мероприятия – создать мини-библиотеки и обновить библиотечные фонды в социальных учреждениях.

В Сафоновском местном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» решили, что книги нужно подобрать интересные, познавательного и увлекательного содержания, с крупным шрифтом, чтобы пожилые люди получили удовольствие от прочтения.

Члены партии, фракции «Единая Россия» Сафоновского районного Совета депутатов собрали небольшую библиотечку, в школе №9 изготовили книжную полку и привезли все в подарок участникам клуба «Золотой возраст», открытого на базе центра социальной помощи. Первые книги станут со временем основой для создания своей мини-библиотеки.

Как только смягчатся ограничения, вызванные режимом повышенной готовности, клуб снова распахнет свои двери для тех, кто не считает свой возраст помехой для активной, насыщенной событиями жизни.



Секретарь местного отделения партии, председатель Сафоновского районного Совета депутатов Анна Николаевна Захарова, член партии, директор школы №9 Любовь Владимировна Тимашкова передали книги директору центра Елене Леонидовне Минченковой и руководителю клуба «Золотой возраст» Татьяне Владимировне Минченковой.

Сбор книг продолжается.

Текст и фото Татьяны Приходько