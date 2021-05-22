«Единая Россия» – за бесплатный газ

Соответствующий законопроект планируют принять до конца весенней сессии Госдумы. В нем прямо прописано – доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан.

«Единая Россия» детально проработала с Правительством ключевые положения этой программы. Правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации, – сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии подчеркнул, что закон планируется принять в текущую сессию Госдумы, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее.

График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов подготовят региональные и местные отделения «Единой России».