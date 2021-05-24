Семейная ферма на Васильевской земле

Семейная ферма на Васильевской земле

В деревню Васильевское приехала многодетная семья из Воронежской области не в гости или на отдых, а для того, чтобы работать на земле. Построили дом на горке прямо напротив заброшенных и разоренных коровников, оформили землю в аренду и создали крестьянско-фермерское хозяйство.



Индивидуальный предприниматель, глава КФХ Наталья Владимировна и ее муж Александр Васильевич за два года создали стадо в 130 голов: быки, нетели, дойные коровы, телята.

Рассчитывают за пять лет значительно увеличить поголовье и задействовать все помещения, оставшиеся «в наследство» от предыдущих их владельцев.



Хотя супруги не являются специалистами сельского хозяйства: Наталья детей растила, а Александр на стройке прорабом работал, жилка крестьянская в них заложена с детства. Оба выросли в семьях «с земли».



Есть у фермеров небольшой машинно-тракторный парк, чтобы поле вспахать, засеять, урожай собрать и корма заготовить.

Считают, что в Васильевском живут очень хорошие люди. В школе обрадовались, когда они детей привели. В Администрации Сафоновского района, Васильевского сельского поселения получают поддержку и содействие.



Начинающие фермеры понимают, что без государственной поддержки будет очень трудно осуществить намеченные планы. Глава КФХ Наталья Казимирова подала заявку на участие в конкурсе по предоставлению государственного гранта «Семейная ферма».

Пожелаем им успеха!

Татьяна Приходько Фото автора