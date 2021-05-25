В поддержку российской команды



Сборная России по хоккею участвует в чемпионате мира под девизом «Мы играем без флага, но Россия в нашем сердце». В поддержку российских хоккеистов и в знак солидарности с ними в Смоленской области проходят турниры по хоккею с шайбой. Его инициатор – заместитель Губернатора, курирующий физкультуру им спорт на Смоленщине, Александр Алексеевич Гусев.

В марте хоккеисты из Смоленска, Рославля и Сафоново встречались на льду областного центра. 22 мая – в Рославле. Символическую эстафету дружеских встреч Глава МО «Рославльский район» передал Сафоновскому района. Дата турнира в Сафонове пока уточняется.

Сафоновский хоккей в марте этого года в Смоленске представляла команда игроков 2011-12 г.р. По итогам встреч она заняла второе место.

А вот в Рославле команда г. Сафоново (2007-2008 годов рождения) одержала победу, выиграв все матчи с соперниками.

Тренируют ребят Сергей Шаколин и Егор Яковлев.

Игроки сафоновской команды были отмечены индивидуальными наградами в различных номинациях. Лучшим бомбардиром признан Арсений Пшеничников. В номинации «Лучший сейв» — вратарь Иван Русанцов. Отмечен лучший защитник Степан Савицкий и самый эффектный исполнитель буллита Дмитрий Матвеев. Весомый вклад в победы внесли и другие игроки: защитники Александр Сильченков, Степан Савицкий, Тимофей Солдатенков, нападающие Михаил Капланский, Илья Панасов, Кирилл Ратников, Кирилл Сорокин, Григорий Чубаров.

Завершился турнир товарищеской встречей на рославльском льду команд «Тигр» (г. Смоленск) и Сафоново Спорт-Арена. Теперь уже юные хоккеисты болели за взрослых, в том числе и за своих родителей.





