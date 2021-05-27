Для бокса нужен характер



Настоящий боксер – это боец. Не тот, который умеет отправлять в нокаут противника, а умеет соединить в себе благородство души, отточенную технику ведения боя, характер.

Так считает тренер по боксу Вячеслав Иванович Минченков. В прошлом, когда он в первый раз надел боксерские перчатки, об этом ему сказал Юрий Андреевич Михайлиди – тренер очень многих сафоновских мальчишек – завсегдатаев рингов в 70-90-е годы прошлого столетия и двухтысячные этого.

Сейчас в Сафонове боксу можно научиться в секциях во Дворце культуры и в спортивном зале при церкви в поселке Горном.

Во Дворце культуры боксом занимаются давно. Сафоновская районная общественная организация Спортивный клуб «Криптон» (руководитель Вячеслав Иванович Минченков) объединила любителей и почитателей бокса, начиная от отчаянных мальчишек и заканчивая опытными бойцами, которые, хотя давно не выступают, но перчатки боксерские время от времени надевают. Это сообщество существует на добровольных началах и не имеет государственного финансирования. На чем держатся?

– Содействие оказывает Администрация Сафоновского района, начальник отдела по спорту Дмитрий Валентинович Кулаков. – поделился Вячеслав Иванович. – Недавно на базе спортивного зала «Строитель» на очень хорошем организационном уровне прошли соревнования по боксу, посвященные Дню Победы. В нем приняли участие 150 спортсменов. В небольшой смоленский городок приехали юные боксеры из Смоленска, районов области, четырех городов Подмосковья – Можайска, Тучково, Волоколамска, Дубны. Мы смогли провести соревнования компактно, без суеты, оказали внимание каждому игроку. Победители грамоты отдела спорта Администрации МО «Сафоновский район» и медали. Все было достойно и значимо.

Но есть люди, которым бокс не безразличен как вид спорта, Их добровольная материальная помощь, моральная поддержка очень для нас значима. Генеральный директор предприятия «Сафоновомясопродукт» Валерий Александрович Бычков помогает в приобретении инвентаря, компенсации организационных расходов. Мы очень благодарны директору Сафоновского городского культурного центра Нине Михайловне Снытиной за ее участливое отношение к юным спортсменам, неподдельный интерес к нашим делам и успехам.

Вячеслав Иванович объяснил, как удалось собрать такую большую боксерскую аудиторию в Сафонове. Ездили весной в подмосковную Рузу на международные соревнования. Хорошо представили сафоновскую боксерскую школу, показали высокие результаты, а потом раздали участникам приглашения.

– Так что я благодарен Тимуру Прудникову, Филиппу Ковалеву, Тимофею Донскому за их яркие выступления и весомые победы.

Большие надежды тренер связывает с тринадцатилетним Филиппом Ковалевым. Его весовая категория – до 38 килограммов. Сам весит 32. В этом году на выезде в Смоленске одержал победы в очень значительных боях и стал чемпионом области. В прошлом году Филипп был победителем международного турнира.

С гордостью тренер рассказал о воспитаннике секции в прошлом Иване Матвееве. Если бы по-другому сложились жизненные обстоятельства, по мнению Вячеслава Ивановича, он мог бы стать профессиональным боксером и с честью защищать честь страны.

Об достижениях нынешних воспитанников говорит скромно. Не сглазить боится, а опасается, что мальчишки возгордятся и решат, что все уже умеют.

– Было такое, было… Есть в области два титулованных боксера. Хочу подготовить еще нескольких – сафоновских. Кого? Вот когда станут титулованными – тогда и назову.

Татьяна Приходько