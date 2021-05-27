Ограничения, условия и порядок деятельности кредитора или лица, действующего от его имени

В январе 2017 года вступили в действие основные положения Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон).

В текущем году в Закон вносятся изменения, которые обеспечивают дополнительный механизм защиты прав граждан.

Закон устанавливает ограничения, условия и порядок деятельности кредитора или лица, действующего от его имени.

Закон не освобождает заемщиков от исполнения обязательств, поэтому сами по себе требования кредиторов, предъявленные в рамках закона, правомерны и не могут рассматриваться как нарушение прав.

На кого не распространяется Закон?

Закон не регулирует действия физических лиц (когда заключены долговые обязательства между физическими лицами, если сумма долга менее 50 тыс. рублей и нет договора цессии).

Действие Закона не распространяется на деятельность в отношении индивидуальных предпринимателей по денежным обязательствам, которые возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности.

Закон не распространяется на долги по ЖКХ, если нет договора цессии.

Какие действия законны?

Коллекторы имеют право контактировать с клиентом посредством личных встреч, телефонной связи, СМС-уведомлений, электронной и почтовой переписки.

ВАЖНО! Время определяется по месту регистрации или проживания клиента, которое известно кредитору

Более важным моментом являются ограничения при всех вариантах взаимодействия с должником.

Они следующие:

— Любые контакты с должником запрещены с 22 до 8 часов в будние, с 20 до 9 часов в выходные/праздничные дни. — Личные встречи могут производиться не чаще одного раза в неделю. — Телефонные звонки непосредственно сотрудниками коллекторских агентств допускаются раз в сутки, с учетом вышеуказанного ограничения по времени, не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

— Сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять не более двух раз в день, четырех в неделю и шестнадцати в месяц.





Что запрещено?

При любых контактах запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества.

Также недопустимо унижение чести, достоинства и оказание психологического давления.

Отдельно стоит выделить, что коллекторы не имеют права вводить в заблуждение должника относительно последствий неуплаты долга.

Также не допускается привлечение к взысканию одного долга нескольких организаций.

Какую информацию должны сообщать коллекторы?

В зависимости от варианта связи с должником взыскатели обязаны выполнять определенные требования.

Так, при осуществлении звонка коллектор должен назвать организацию, от которой он действует, а также контактный телефон кредитора. Помимо этого, необходимо озвучить цель звонка. То есть сообщить о наличии просроченной задолженности, но без ее размера.

При получении письменного уведомления в нем должно содержаться максимальное количество информации:

— Реквизиты организации, требующей погашения (ОГРН, ИНН, юридический адрес).

— Контакты кредитора (телефонные номера, почтовый и электронный адрес).

— Сведения о документах, подтверждающих наличие долга (договора, дополнения к нему и т.п.).

— Информация о документах, предоставляющих право требования (агентский договор, договор цессии и т.п.).

— Подпись ответственного сотрудника и его полное ФИО. Реквизиты

для погашения задолженности.





Имеют ли право беспокоить моих близких?

Общение с целью воздействия на должника с его друзьями, знакомыми, родственниками, соседями, коллегами по работе должно проводиться по такому же принципу, как и общение с самим должником.

Однако взаимодействовать с указанными третьими лицами коллекторы имеют право только в том случае, если сам должник дал согласие на взаимодействие, а третьи лица не выразили своего несогласия.

Согласие на взаимодействие с третьими лицами может быть отозвано в любое время.

Возможен ли отказ от общения с коллекторами?

Если с момента возникновения просрочки по кредиту или микрозайму прошло более 4-х месяцев, должник имеет право направить в адрес банка или МФО, а также в адрес коллекторского агентства письменный отказ от общения с коллекторами на тему погашения задолженности.

При получении такого отказа кредитор будет иметь возможность взыскивать долг только через суд.

Кроме того, должник в любой момент времени может направить также заявление на взаимодействие по вопросу взыскания долга только через адвоката.

Что делать, если права нарушены?

1. Если коллекторы грубо нарушают ваши права, в частности, пытаются изъять у имущество, ведут себя агрессивно, угрожают, оскорбляют, хамят, портят имущество (например — расписывают подъезд, ломают замки и т.д.) — обращайтесь в полицию. Указанные действия могут повлечь административную, а также уголовную ответственность (ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ст. 214 УК РФ «Вандализм», ст. 213 УК РФ «Хулиганство»).

2. Если коллекторы не угрожают жизни и здоровью, но в то же время нарушают процедуры, прямо прописанные в Законе (частота или время звонков, личных встреч и т.д.), то в этом случае все зависит от того, кто именно нарушил ваши права. Если это кредитор или коллектор, не являющийся кредитной организацией или нелегальный коллектор, то необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов;есликредитор является кредитной организацией, необходимо обратиться в Банк России.

3. Если допущено разглашение ваших персональных данных без вашего согласия, необходимо обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.