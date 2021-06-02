Нарушения устранили

Сафоновской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению заявительницы по вопросу законности использования подвальных помещений жилого дома для спортивных занятий.

Межрайонной прокуратурой установлено, что общим собранием собственников помещений многоквартирного дома дано разрешение на использование части подвала для спортивных занятий, что подтверждается протоколом общего собрания собственников помещений.

По результатам проведенной межрайонной прокуратурой проверки выявлены нарушения процедуры проведения общего собрания собственников помещений в указанном доме, в связи с чем в Сафоновский районный суд Смоленской области направлено исковое заявление о признании недействительным решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Решением Сафоновского районного суда заявленные исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, межрайонной прокуратурой в Сафоновский районный суд Смоленской области направлено исковое заявление к управляющей организации, обслуживающий многоквартирный дом, и организатору спортивного зала с требованиями освободить подвальные помещения дома от мягкой мебели, мусора и сгораемых материалов; устранить нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, выразившихся в эксплуатации электропроводов и электроустановочных изделий подвальных помещений дома с видимыми нарушениями изоляции. Решением Сафоновского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Также сообщаем, что межрайонной прокуратурой осуществлен выезд и фактический осмотр подвальных помещений указанного дома. В ходе осмотра с участием представителя ООО УК «Союз-менеджмент» и организатора спортивного зала установлено, что подвальные помещения от мягкой мебели и спортивного инвентаря освобождены, нарушения эксплуатации электропроводов и электроустановочных изделий устранены