А у нас – бесплатный газ. А у вас?

Смоляне – всего в одном шаге от бесплатной газификации. Соответствующие поправки уже были приняты Государственной Думой и одобрены Советом Федерации. Они отвечают предложению Президента РФ Владимира Путина, озвученной в Послании Федеральному Собранию весной этого года.

Законопроект предусматривает, что доведение газа до границ земельного участка, где проживает гражданин, будет осуществляться за счет государства. Подключение к газу возьмет на себя «Газпром». При этом планируется к минимуму свести хождение по инстанциям, что позволит вдвое сократить сроки подключения.

Инициатором данных поправок выступила «Единая Россия», представители которой настояли на том, чтобы на процесс бесплатного подключения никак не влияла площадь расположенного на нем дома.

Отметим, что в Сафоновском районе доля газифицированных квартир и домовладений составляет 95,25% в городе и 55,08% на селе. Теперь для многих сельских жителей голубое топливо станет реальностью.