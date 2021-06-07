Уважаемые земляки!

Благодарю всех, кто принял участие в предварительном голосовании Партии «Единая Россия». Спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру. Это серьезный кредит доверия и огромная ответственность. Как и прежде, я буду активно защищать интересы всех смолян, трудовых коллективов, а также прилагать усилия к развитию Смоленщины.

С уважением, депутат Государственной Думы от Смоленской области, член фракции «Единая Россия»

Артём Туров