31 мая стартовал основной этап ЕГЭ

31 мая 2021 года стартовал основной период ЕГЭ-2021. На базе МБОУ «СОШ № 8» г. Сафоново Смоленской области выпускники 11-х классов, сдают первые экзамены: химию, географию и литературу.

Экзаменационная работа по химии включает в себя 35 заданий, на ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа по географии состоит из 27 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Экзаменационная работа по литературе состоит из 17 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Свои результаты участники ЕГЭ по химии, географии и литературе узнают не позднее 17 июня.

Основной период ЕГЭ в 2021 году продлится по 02 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано 188 выпускников образовательных организаций Сафоновского района Смоленской области.

Для сдачи государственной итоговой аттестации в Сафоновском районе подготовлен пункт проведения экзаменов (ППЭ) в МБОУ «СОШ № 8». Передача экзаменационных материалов ЕГЭ будет осуществляться по сети «Интернет». Все аудитории, где запланировано проведение экзаменов, оснащены видеонаблюдением.

Более 100 педагогов будут участвовать в проведении ЕГЭ (руководители пунктов, организаторы в аудиториях, организаторы вне аудиторий, члены государственной экзаменационной комиссии, технические специалисты), все прошли специальное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА».

Также в пунктах проведения экзаменов будут присутствовать общественные наблюдатели, которые прошли аккредитацию и получили соответствующие удостоверения. В дополнение к этому создан ситуационный центр для ведения онлайн-контроля за ходом экзаменов, к работе которого планируется привлечь онлайн-наблюдателей.

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 государственная итоговая аттестация будет проводиться в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. В частности, ППЭ обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептиками, бесконтактными термометрами, приборами для очистки и обеззараживания воздуха. Перед открытием пунктов и по завершении экзаменов в обязательном порядке будут проводиться генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств.

В ППЭ во время экзаменов будут дежурить медицинские работники и сотрудники полиции.

Ольга Киселева