Строительство торгово-развлекательного центра с кинозалом откладывается на неопределенный срок…

В Сафоновский районный суд Смоленской области обратилась администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области с исковым заявлением о расторжении договора аренды земельного участка.

Свои требования администрация мотивировала тем, что в марте 2017 года, между Муниципальным образованием Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области и ответчиком был заключен договор аренды земельного участка в городе Сафоново по улице Ленина сроком на 10 лет, по условиями которого, ответчик на указанном участке в срок с мая 2017 года по август 2018 года обязался выстроить здание торгово-развлекательного центра с кинозалом в 3 этажа.

В связи с тем, что ответчиком в течение четырех лет условия договора не исполнялись, арендуемый земельный участок по целевому назначению не использовался, строительство торгово-развлекательного центра не начато, неоднократные уведомления администрации о нарушении условий договора арендатором оставлены без исполнения, суд, основываясь на представленных истцом доказательствах, а также руководствуясь положениями гражданского и земельного законодательства, 20 мая 2021 года принял решение о досрочном расторжении заключенного сторонами договора аренды земельного участка.

В настоящее время решение Сафоновского районного суда Смоленской области в законную силу не вступило.