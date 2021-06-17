Осторожно: фальшивки!

В первом квартале этого года эксперты банковского сектора Смоленской области выявили 69 денежных знаков, имеющих признаки подделки, среди них в том числе обнаружена одна поддельная монета номиналом 10 рублей и одна фальшивая купюра 100 долларов США.

Лидерами остаются фальшивки крупных номиналов. За три месяца выведено из обращения 55 пятитысячных банкнот – это 80% от общего числа выявленных подделок. На втором месте – поддельные тысячерублевые банкноты – их 12.

По информации Главного управления Банка России