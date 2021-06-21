В здании Сафоновского районного суда прошли учения

18 июня 2021 года в здании Сафоновского районного суда Смоленской области совместно с сотрудниками Отделения судебных приставов по Сафоновскому и Холм-Жирковскому районам УФССП России по Смоленской области, МО МВД России «Сафоновский», пожарной части №14 ФГКУ «УФПС по Смоленской области» и ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» организованы и проведены учения.

По плану тренировки в здании суда обнаружен подозрительный предмет, по внешним признакам напоминающий взрывное устройство, в связи с чем в 16 часов 00 минут все сотрудники и посетители Сафоновского районного суда Смоленской области были эвакуированы согласно плану эвакуации.

По окончании тренировочных мероприятий рабочий день продолжен в обычном режиме.