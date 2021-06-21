Обращение Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Смоленского и Дорогобужского к духовенству, монашествующим и мирянам Смоленской епархии в связи с продолжением распространения коронавирусной инфекции

Всечестные отцы, досточтимые матушки-игумении,

дорогие братья и сестры!

К сожалению, в настоящее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Указом Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского с 16 июня 2021 года в нашем регионе вновь введены дополнительные ограничительные меры, направленные на предотвращение дальнейшего ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

В дни, когда мы отмечаем рождение Церкви Божией через схождение Святого Духа на апостолов, обращаю ко всем вам слова архипастырского наставления в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции.

К сожалению, мы с вами должны признать, что одной из причин новой вспышки заболевания является игнорирование многими из нас рекомендаций врачей и несоблюдение санитарно-эпидемиологических ограничений. Почему это происходит? Ведь в каждой семье есть горький опыт борьбы с болезнью: есть тяжело болевшие и выздоровевшие, есть умершие.

Призываю всех вас к ответственному восприятию складывающейся ситуации. Будем всегда помнить о том, что мы являем собою Церковь. Будем дорожить тем, что Господь дает нам время и возможность приходить в храмы Божии, соборно молиться вместе со Святой Церковью. Мы должны осознавать огромную ответственность нашего церковного служения. Не только священнослужители, но миряне являются служителями Божьими. Это проявляется в повседневной жизни всякого христианина, в его отношении к Церкви Христовой, в отношении ко всем, кто его окружает.

Призываю всех вас быть ревностными в служении Богу: для священнослужителей – это частое совершение богослужений и забота о безопасности прихожан в храмах; для монашествующих – сугубое молитвенное предстояние перед Господом; для мирян – усиление молитв, забота о своем здоровье и безопасности, а также забота о безопасности ближних, совершение дел милосердия.

Благословляю клир и паству Смоленской епархии строго соблюдать предписанные санитарно-эпидемиологические ограничения.

Пусть Господь Дух Святой укрепляет и умудряет нас, дарует скорейшее исцеление заболевшим и всем нам здравие духовное и телесное. А мы будем всегда усердно призывать Его всечестное имя, молясь «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа да будет со всеми нами!

+ Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский

День Святого Духа,

21 июня 2021 г.