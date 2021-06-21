Призвание – людей лечить

Накануне профессионального праздника всех, кто стоит на страже нашего здоровья, корреспондент районной газеты отправился в Издешковскую амбулаторию. Ее медики обслуживают пациентов не только центра сельского поселения, но и жителей Зимницкого, Издешковского, Старосельского сельских поселений.

Татьяна Олеговна Сафронова трудится заведующей амбулаторией и как педиатр заботится о здоровье маленьких жителей двух сел: Издешкова и Прудков. Дети постоянно находятся под медицинским наблюдением, получают необходимые назначения, прививки. В день нашего недавнего приезда ей сообщили о выписке из роддома малыша с мамой. После приема доктору предстояло отправиться к ним в Богдановщину.

Дети постоянно находятся под медицинским наблюдением, получают необходимые назначения, прививки.

Далеко не во всех селах сегодня на фельдшерско-акушерских пунктах есть медицинские работники. Издешковцам повезло в том плане, что в амбулатории сохранился штат опытных сотрудников, включая саму заведующую, а также врача-терапевта Елену Михайловну Изотову, зубного врача Валентину Павловну Демьянову. В физиокабинете пациентов обслуживает медицинская сестра Оксана Павловна Батькова, в процедурном – медсестры Светлана Яковлевна Малышева, Татьяна Александровна Карпова. Работать в период пандемии коронавирусной инфекции особенно трудно, но амбулатория не закрылась ни на один день. Сафронова и Изотова припоминают, как в жаркий день они, облачившись в «противочумные» костюмы, отправились в одну из деревень проводить ПЦР-тесты на ковид.

Вакцинация жителей сельских поселений от новой коронавирусной инфекции началась в Сафоновском районе с Издешкова. Сегодня два ее этапа пройдены каждым седьмым местным жителем. Позже прививочная кампания развернулась и на фельдшерско-акушерских пунктах других деревень, куда стали обращаться не только местные жители, но и приезжие россияне при наличии у них паспорта и медицинского полиса. Оценив риски для собственной жизни и здоровья, прислушавшись к рекомендациям врачей, все чаще стали звонить в регистратуру амбулатории для записи на вакцинацию местные жители, в основном в возрасте 50+.

– Вспышками коронавирусной инфекции были отмечены для нас ноябрь-декабрь, когда в деревни в гости к родителям, бабушкам и дедушкам стали приезжать родные из городов. Люди болели семьями, заражали своих коллег по работе, – рассказала заведующая Издешковской амбулатории Татьяна Олеговна Сафронова. – В этот период резко возросло количество вызовов на скорой и в нашу регистратуру. Те, у кого заболевание протекало в тяжелой форме, были госпитализированы в ковидные госпитали. В общей сложности в Издешкове переболели ковидом 94 человека. Бывало, что мы оформляли до 40 листков нетрудоспособности на сотрудников одной организации. Очаги инфекции распространялись быстро, требовалась самоизоляция не только заболевших, но и тех, кто с ним контактировал.

Если фельдшеры скорой медицинской помощи издешковского отделения увозили заболевших на госпитализацию в Сафоново или Смоленск, на неотложные вызовы отправлялись Сафронова и Изотова. Они должны поставить правильный диагноз, сделать все возможное для того, чтобы не потерять драгоценное время для излечения пациентов с тяжелой патологией: инфарктами, инсультами, значительным поражением легких при ковиде. Доктора рассказали, как больных с инфарктом срочно отправляли в областную больницу на машине скорой помощи, там им делали операцию по стентированию сосудов, сохраняя, таким образом, качество жизни, работоспособность.

Немаловажно, что на прием в амбулаторию периодически приезжают «узкие» специалисты (например, в мае пациентов принимал эндокринолог). Ежемесячно в амбулатории ведут прием врач-гинеколог с акушеркой. По назначению докторов в процедурном кабинете можно на месте сдать анализ крови на биохимию, на ВИЧ и гепатиты, РВ, а также ПЦР–тест на коронавирус.

Еще одна особенность медицины на селе состоит в том, что здесь все знают друг друга, являются если не родственниками, то соседями. Врач на селе больше, чем врач. У Сафроновой и Изотовой всего одна запись в трудовой книжке и десятилетия работы за плечами. Они и их коллеги не могут позволить себе невнимательность, непрофессионализм. Свой долг – прийти на помощь тем, кто в ней нуждается – эти люди выполняют с честью.

Татьяна ГЛЯШОВА.

НА СНИМКЕ: медицинские сестры Издешковской амбулатории Оксана Батькова и Татьяна Карпова в процедурном кабинете.

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