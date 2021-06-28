К юбилею ГИБДД

3 июля Госавтоинспекция МВД России отмечает 85-летний юбилей со дня своего создания. По этому поводу в сети запускается челлендж #Я❤ГИБДД

С момента своего появления на свет и по сей день главной задачей Госавтоинспекции остаётся сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны.

Сегодня Госавтоинспекция находится на новом этапе своего развития. В настоящее время в стране сформирован комплексный подход к снижению ущерба, наносимого государству и обществу последствиями ДТП. Развивается нормативно-правовая база, усиливается ответственность за наиболее опасные правонарушения, дополнительно регламентируется деятельность собственников дорог, внедряются новые требования к обустройству пешеходных переходов, развивается система видеофиксации нарушений правил дорожного движения, совершенствуется материально-техническая база службы.

Присоединиться к поздравлениям Госавтоинспекции может каждый. Для этого просто станьте участником праздничного челленджа, тем самым поблагодарив российских автоинспекторов за службу.

Вставляйте свою фотографию в специальную рамку, пишите поздравление или тёплые слова благодарности и ставьте хештег #Я❤ГИБДД. Ваши сообщения принимаются в социальных сетях Instagram и

«ВКонтакте».

‼Не забывайте подписывать фото и сториз хештегом #Я❤ГИБДД, чтобы поздравления точно дошли до юбиляра.

Скачать рамку и инструкцию можно по ссылке: