Я прививки не боюсь. Если надо — уколюсь

Надо, еще как надо… В Смоленской области за сутки заражаются новой коронавирусной инфекцией более 200 человек. Отмечается высокая смертность и то, что из жизни стали уходить люди трудоспособного возраста средних лет. Есть примеры, когда положительный тест на ковид-19 регистрируется у несовершеннолетних детей.

Сафоновский район по-прежнему занимает верхнюю строчку антирейтинга после Смоленска по распространению инфекции среди населения и упорно не желает отдавать первенство наступающему на пятки Гагаринскому району. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

Главный санитарный врач по Сафоновскому району Ирина Ивановна Азаренкова основную причину видит в безалаберности людей, которым надоело применять индивидуальные средства защиты и соблюдать рекомендованные Роспотребнадзором ограничения.

«Белыми воронами выглядят те, кто носит защитные маски в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. – Поделилась она с корреспондентом газеты. – На заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций я, как руководитель структурного подразделения Роспотребнадзора, на основании неутешительной статистики и в целях предотвращения распространения ковида рекомендовала органам исполнительной власти отменить массовые мероприятия, а руководителям предприятий и организаций – усилить контроль в своих коллективах за соблюдением мер профилактики от санитарной обработки помещений до соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Избежать дальнейшего ужесточения ограничительных мер можно. Но для этого необходимо выработать коллективный иммунитет».

Обязательная вакцинация от коронавируса действует в целом ряде регионов. 28 июня появилось постановление главного государственного санитарного врача по Смоленской области, в соответствии с которым обязательная вакцинация вводится для работников образования, социального обслуживания, торговли, такси, МФЦ и ряда других сфер.



В прививочный кабинет центральной поликлиники по улице Вахрушева 29 июня к часу дня сюда коллективно пришли работники сафоновского Пенсионного фонда. Его руководитель Светлана Викторовна Лукьянова пояснила, что коллектив разделили на две группы, чтобы не прерывать прием населения. Первая в составе 22 человек получает первую прививку 29 июня, вторая (около 30 сотрудников) – на следующий день.

– Нас не пришлось уговаривать и убеждать, – объяснили работники ПФР Людмила Николаевна Новикова и Ирина Владимировна Кузьма. – Мы были готовы к тому, чтобы защитить себя и тех, кто к нам приходит за получением услуг. У каждого из нас есть родственники, друзья, знакомые, которые переболели ковидом – они все за вакцинацию. И мы призываем последовать нашему примеру другие коллективы.



Для того, чтобы люди проводили в больнице как можно меньше времени, их осмотр проводят одновременно три врача.

В прививочный кабинет очередь продвигается быстро. Медицинская сестра Елена Анатольевна Шкаликова хорошо знает свою работу: прививки ставит уверенно, без лишних слов, не тратит время впустую.

– В первой половине дня мы принимаем отдельных граждан, после обеда – коллективы, – поделилась она. – Многие говорят: давно собирались, наконец решились. Давно работаю в прививочном кабинете и знаю, что прививка от болезни помогает ее избежать. Желаю всем сафоновцам крепкого здоровья!



Эдуард Шаденков был в числе первых из коллег, перешагнувших порог кабинета. Работает в ПФР водителем, пришел за компанию со всеми, чтобы не отставать от коллектива.

– Я с детства знаю, что очень много серьезных болезней побеждены благодаря вакцинации и верю в это. К тому, что нужно привиться от ковида, готов давно, но времени не находил. А с коллективом – милое дело…

Встретились в прививочном кабинете с ветераном труда Еленой Федоровной Жигаревой.

Она сразу же дала добро на фото, махнув рукой: «Раз надо – значит надо».

Заместитель главного врача Сафоновской ЦРБ Тамара Степановна Королева впервые за период проведения прививочной кампании отметила наметившиеся положительные тенденции.

– Поступают коллективные заявки на вакцинацию от промышленных предприятий и организаций, – рассказала она. – При проведении диспансеризации работников завода «Гидрометприбор» из 72 человек 32 привились вакциной Спутник V. Коллектив МЧС практически полностью прошел вакцинацию. Руководство Сафоновского рынка проводит большую разъяснительную работу среди торговцев: более 70 работников прилавков решили укрепить свой иммунитет. Примеры можно продолжить.

Напоминаю, что прививку от ковида можно сделать в трех поликлиниках города – в центре, на улице Вахрушева; в микрорайоне №1 и в поселке Горном.

Берегите себя и своих близких!

Подготовила Татьяна Приходько

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