Снижение цен на овощи

По данным официальной статистики, на территории региона по итогам первой недели июля наблюдается тенденция к стабилизации розничных цен на овощную продукцию, что обусловлено новым урожаем.

По таким позициям как картофель, лук репчатый, огурцы зафиксировано снижение розничных цен на 8,6%, 5,6%, 5,4% соответственно.

Напомним, что в мае-июне текущего года во всех регионах страны наблюдался рост цен на овощи, что обусловлено сезонным фактором, а также увеличением доли поставок импортной продукции.

Снижение оптовых и розничных цен на овощи открытого грунта и картофель продолжится по мере сбора нового урожая и замещения импорта.

По информации Минсельхоза России, в 2021 году посевные площади под овощами увеличены, что будет способствовать росту валовых сборов и сохранению стабильного уровня цен на эту продукцию.