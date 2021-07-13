Будьте осторожны! На территории Смоленской области сохраняется высокая пожароопасность





Уважаемые сафоновцы, будьте осторожны! По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС» — в период с 13 по 16 июля 2021 года на территории Смоленской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса (высокая).

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Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:

— не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;

— не бросать горящие спички, окурки;

— не оставлять в лесу мусор;

— не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;

— не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.

Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес». Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «01» или «101».

По информации

Главного управления МЧС России по Смоленской области