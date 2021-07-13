Цифровые технологии для диагностики здоровья

При поддержке Смоленской АЭС в МСЧ-135 создана лаборатория психофизиологического обследования. Для ее работы компьютерными комплексами со специальным программным обеспечением оснащен кабинет во врачебной амбулатории при атомной станции. Новое подразделение возглавила медицинский психолог Светлана Романова.

В лаборатории уже проходит психофизиологическое обследование персонал, работающий в условиях ионизирующего излучения. Теперь это обязательная часть медицинского осмотра, введенная приказом Министерства здравоохранения РФ.

«Приказ расширил перечень исследований, которые должны быть включены в медосмотры, –

сообщила заместитель начальника МСЧ-135 Лидия Штаний. – В частности, добавилось ПФО сотрудников, работающих в условиях ионизирующего излучения. Необходимая для этого лаборатория в короткие сроки создана на базе нашего медицинского учреждения благодаря поддержке руководства Смоленской АЭС. Специализированный кабинет, открытый в амбулатории, полностью оборудовала атомная станция».

По словам заведующей лабораторией, для диагностики на компьютеры установлена автоматизированная система. Она позволяет определить уровень психической и физической работоспособности, состояние индивидуально-личностных особенностей, обуславливающих профессиональную надежность персонала.

Как отметила Светлана Романова, результаты ПФО вместе с результатами медицинского осмотра свидетельствуют о пригодности сотрудника к дальнейшей работе в условиях ионизирующего излучения.

Кабинет в амбулатории предназначен для психофизиологического обследования сотрудников Смоленской АЭС, проходящих периодические медосмотры. Подобное помещение есть и в МСЧ-135 – для предварительных медосмотров людей, поступающих на работу с соответствующими условиями труда, и для медосмотров персонала других предприятий Десногорска.

«Надеюсь, что лаборатория будет успешно вести свою деятельность и внесет вклад в совершенствование медосмотров, направленных на выявление заболеваний на ранней стадии, сохранение жизни и здоровья наших пациентов, обеспечение безопасности Смоленской АЭС, – резюмировала заместитель начальника МСЧ-135 Лидия Штаний».

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС