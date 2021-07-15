Уведомление о предоставлении печатной площади

СОГУП «Северная объединенная редакция» уведомляет

В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» общий объем печатной площади, предоставляемой в газете «Сафоновская правда» (регистрационный номер ПИ № ТУ67-00306 от 12 августа 2019 г.) на безвозмездной основе в агитационный период зарегистрированным кандидатам и политическим партиям на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года, составляет 6 400 см2.

Общий объем печатной площади на платной основе, предоставляемой в газете «Сафоновская правда» в агитационный период на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, составляет 6 400 см2.

Стоимость 1 см2 печатной площади составляет 35 руб.

В соответствии со статьей 30 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» общий объем печатной площади на платной основе, предоставляемой в газете «Сафоновская правда» (регистрационный номер ПИ № ТУ67-00306 от 12 августа 2019 г.) в агитационный период зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Совета депутатов Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва 19 сентября 2021 года, составляет 6 400 см2.

Стоимость 1 см2 печатной площади составляет 35 руб.

Печатная площадь для размещения агитационных материалов предоставляется зарегистрированным кандидатам в агитационный период с 21 августа 2021 года до 00 часов по местному времени 17 сентября 2020 года.

Для размещения агитационных материалов не предоставляются первая и последняя полосы.

Контактная информация: 215500, г. Сафоново Смоленской области, ул. Революционная, д. 11. Телефон 8(48142) 4-17-75. Факс 2-29-90. E-mail: safonovka77@mail.ru.

Уведомление опубликовано в № 28 (12331) от 15 июля 2021 года.