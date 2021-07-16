Ключи от двери в новую жизнь

Глава МО «Сафоновский район» Александр Иванович Лапиков вручает ключи от квартиры Денису Филькину



В жизни Дениса Филькина и Дмитрия Разина произошло знаменательное событие. Они получили от Главы МО «Сафоновский район» Александра Ивановича Лапикова ключи от однокомнатных квартир в городе Сафоново по договору социального найма. Денису их вручили лично, а Дмитрию передали через доверителя.

Средства на приобретение квартир были выделены из регионального и федерального бюджетов в соответствии с действующим законодательством по государственной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Александр Иванович, зная, насколько большое значение для детей-сирот имеет получение отдельного благоустроенного жилья, нашел простые и искренние слова, чтобы поздравить ребят с этим событием.

– Мне очень приятно вручать вам ключи от однокомнатных квартир, – сказал он. – Желаю от всей души, чтобы жилось вам в них уютно, комфортно, счастливо. Пусть в вашей жизни будет как можно больше хороших событий и все сложится так, как вы планируете. Больших вам успехов!

Детство Дениса Филькина прошло в Прудках в семье опекуна Елены Анатольевны Новиковой. Юноша подчеркнул: именно счастливое, рядом с любящими его людьми, в том числе со старшей сестрой. Когда Елена Анатольевна забирала его из Дома ребенка, был очень маленьким, поэтому ничего плохого попросту не помнит. Опекун постаралась, чтобы сестра и брат жили в одной семье и ни в чем не нуждались.



Перед тем как получить ключи, Денис побывал в квартире одного из домов в микрорайоне №1. Легко взбежал на пятый этаж и отметил: «Заезжай – и живи. Даже ремонта не требуется. Хорошие люди жили: шкаф встроенный оставили, люстру и книжный стеллаж». А потом добавил: «И сестра в минуте ходьбы живет. Она квартиру на таких же основаниях получила несколько лет назад».



Денис работает на заводе «Русский лён», правда не по специальности, но планирует это со временем исправить: направление по компьютерным системам и комплексам имеет спрос. Теперь Денису не надо будет снимать квартиру за восемь тысяч рублей в месяц: у него есть свое жилье и повод в будущее смотреть с оптимизмом.

Когда Дмитрию Рогозину позвонили в часть, где он служит, и сказали, что ему предоставляют социальное жилье, он вначале не поверил: неужели очередь подошла? А затем сразу стал строить планы: после армии приехать в Сафоново и обосноваться в нем. Благо, профессия (окончил автомобильный техникум в Москве) хорошая: без куска хлеба не останется. В Москву в свое время переехали родственники, оформившие на него опекунство. Получать ключи от квартиры вместо него пришла Виктория Сергеевна Конашенкова. Она сказала, что Дмитрий рос в очень хороших условиях, и потому не сомневается, что и дальше судьба племянника сложится хорошо:, потому что к жизни он относится серьезно и основательно.

– Мы очень рады, что судьба и этих ребят, в свое время оставшихся без попечительства родителей по различным обстоятельствам, складывается положительно, – поделилась специалист первой категории отдела опеки и попечительства Наталья Анатольевна Умеренкова. Она непосредственно занимается оформлением документов по предоставлению им социального жилья. В этом году из областного и федерального бюджетов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципальному образованию «Сафоновский район» выделены средства на приобретение 11 однокомнатных квартир. Девять человек уже получили ордера и ключи, а двое ожидают этого в ближайшем будущем.

Мы уходили из квартиры Дениса с хорошим чувством: юноша не скрывал, насколько он счастлив и доволен квартирой. «У меня начинается новая жизнь», – сказал он.

Татьяна Приходько Фото автора