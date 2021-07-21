Преступные схемы пресекли﻿





В первом полугодии 2021 года отделом валютного контроля Смоленской таможни проведено 20 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ. В результате выявлено 29 фактов нарушения валютного законодательства РФ на сумму 1,09 млрд рублей, ответственность за которые предусмотрена административным кодексом РФ, в т.ч. выявлен незаконный вывод капитала из Российской Федерации на сумму более

899,1 млн рублей.

Таможней возбуждено 16 дел об АП по статье 15.25 КоАП России на общую сумму 239,17 млн. рублей, наложено административных штрафов на сумму 17,8 млн. рублей и 4 дела об АП по ст.19.5 КоАП России. Возбуждено 3 уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ и 2 уголовных дела по ст. 173.1 УК РФ.

Так, отделом валютного контроля в ходе проверки одной из московских фирм выявлена преступная схема вывода капитала из РФ в крупном размере с использованием подложных документов.

В ходе проверки установлено, что московская фирма в лице генерального директора заключила в 2019 году внешнеторговый контракт с компанией из Турции на поставку в Россию строительных материалов. В рамках контракта были осуществлены денежные переводы в иностранной валюте на счет контрагента в общей сумме более 115 млн российских рублей. Срок действия контракта истёк в октябре 2020 года. Однако, ввоз товаров и возврат денежных средств в Российскую Федерацию не осуществлялись.

«В результате проверочных мероприятий установлено, что руководитель и учредитель московской фирмы являлись подставными лицами. Все регистрационные действия были выполнены на основании нотариальных доверенностей, выданных другим гражданам», — сообщила начальник отдела валютного контроля Смоленской таможни Наталья Самсонова.

Смоленской таможней после проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

За деяние, совершенное в данном случае в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Сафонов Владимир Леонидович

Главный государственный таможенный инспектор

по связям с общественностью

Смоленской таможни