У Маши все хорошо

Медведица Маша, которая содержится в вольере бывшего кафе «Каскад» на трассе Москва-Минск, опять стала возмутительницей спокойствия. Соцсети кипят: зверь сидит в камере, без свежей пищи и воды, пьет тухлую зелено-бурую жижу… Общественность, не потрудившаяся поднять мягкое место с дивана, чтобы убедиться в правоте всего вышеизложенного, вторит: ай-яй-яй, куда смотрят сафоновские власти (?!), надо спасать бедняжку.Корреспонденты «Сафоновской правды» решили проверить, так ли это. Мы навестили животное 20 июля 2021 года во второй половине дня. Машка бродила по бетонным бортикам бассейна. Сверху дождиком лилась проточная вода. Бока у медведицы округлые, шерсть блестящая, признаков истощения нет. Безумного взгляда тоже. Дыхание спокойное. Вольер, накрытый крышей, продувался ветерком. Запашок, конечно, был, но ведь и морские свинки, извините, пахнут. В убежище достаточно чисто. Тем, кому интересны подробности об истории сафоновского мишки, могут прочитать заметку, опубликованную на странице нашей газеты в 2019 году.