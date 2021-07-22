Единовременная выплата семьям, имеющим детей к началу учебного года

В соответствии с Указом Президента от 2 июля 2021 года № 369 российские семьи, имеющие детей, получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей в августе – декабре 2021 года.

Выплата направлена на помощь российским семьям для подготовки детей к школе.

Кто имеет право на выплату

Согласно Указа № 396, единовременная выплата будет предоставляться гражданам РФ, проживающим на территории Российской Федерации, на детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих российское гражданство.

Кроме того, единовременная выплата будет назначаться также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, (если они продолжают обучение в школе) , постоянно проживающими на территории Российской Федерации и являющимися гражданами РФ. Факт их обучения будет определяться на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.

Выплата будет осуществляться из средств федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь будет предоставляться на каждого ребенка.

Выплату получат семьи на детей, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября этого года, а также на детей, которым на момент выхода Указа Президента (на 2 июля) еще не было 18 лет.

Как и в какой срок оформить и получить выплату

Подать заявление на единовременную выплату можно будет в срок с 15 июля до 1 ноября 2021 года, а фактическая выплата будет осуществляться с 15 августа по декабрь 2021г.

Перечисление единовременной выплаты будет осуществляться на банковские

счета и карты любой платежной системы (VISA, Master Card, МИР и т. д.).

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда. Дополнительных документов при подаче заявления через портал Госуслуг представлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запросит и проверит необходимые сведения в других органах и организациях.

Следует напомнить, что прием в клиентских службах ПФР проводится по предварительной записи. Записаться на прием можно на сайте Фонда. Сервис доступен для всех граждан, в том числе не зарегистрированных на Едином портале госуслуг. Для этого на главной странице сайта Пенсионного фонда России, следует выбрать пункт «Личный кабинет гражданина» внизу страницы, на голубом поле выбрать «Запись на прием».

С учетом сложившейся обстановки, связанной с ковидом, рекомендуется подача заявлений в электронном виде, за исключением представителей ( опекунов), которые подают заявления через клиентские службы с представлением документов, подтверждающих полномочия представителя

Основания для назначения единовременной выплаты

Единовременная выплата назначается, если:

в семье есть дети от 6 до 18 лет;

в семье есть инвалиды или лица с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающиеся в школе;

заявитель и дети граждане РФ, проживающие на территории РФ.

Основания для отказа в назначении выплаты

Основанием для отказа в назначении выплаты являются следующие случаи:

лишение заявителя родительских прав;

прекращение опекунства (попечительства) над ребенком (инвалидом);

представление недостоверных сведений;

несоответствие требованиям, дающим право на единовременную выплату;

в случае получения единовременной выплаты другим родителем.

Справочно: На единовременную выплату в размере 10 000 рублей семьям, имеющих детей в возрасте от 6 до 18 лет, в Смоленской области потребуется порядка 1,2 млрд.рублей ( в области, по предварительной оценке проживает 120,5 тысяч детей от 6 до 18 лет).