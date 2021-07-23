Выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове

Анализ административных правонарушений в области дорожного движения показал, что проблема управления автомобилем в состоянии опьянения остается весьма актуальной. В связи с этим на территории района и области в период с 19 по 25 июля проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

За 1 полугодие 2021 года на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский» зарегистрировано 5 ДТП, совершенных по вине водителей, находящихся в момент совершения в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В прошлом году таких ДТП было 2, рост составляет +150%. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 46 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения (аналогичный период прошлого года – 44) и 18 фактов отказов водителей от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (аналогичный период прошлого года – 16).

К сожалению, многие водители до сих пор не осознали всей опасности вождения автомобиля в состоянии опьянения. Они готовы бездумно рисковать своей жизнью, жизнью своих друзей и близких, садясь за руль после употребления алкоголя.

Напоминаем всем водителям, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования виновному лицу грозит уже не административное, а уголовное наказание. Максимальная санкция за данное преступление – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения:

Большую помощь в обеспечении безопасности дорожного движения активная гражданская позиция. Если Вы стали свидетелем управления транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения, обязательно сообщите об этом по телефонам дежурной части (848142) 4-29-99, 4-45-02, 02, 112 и сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно примут меры.

Антонина Дашкевич