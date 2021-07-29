В защиту прав и свобод

Осенью 2020 года Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области (далее УФСИН России по Смоленской области) обратилось в Сафоновский районный суд Смоленской области с административным иском к Сафоновской межрайонной прокуратуре и прокуратуре Смоленской области, в котором просило признать незаконным представление прокурора об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства.

При рассмотрении вышеназванного дела по правилам административного судопроизводства судом было установлено, что приговором мирового судьи от 16 декабря 2019 года А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ, с назначением наказания в виде 8 месяцев принудительных работ. 23 января 2020 года инспектор отдела контроля исполнения наказаний (ОКИН) УФСИН России по Смоленской области выдал осужденному предписание самостоятельно следовать к месту отбытия принудительных работ на участке, функционирующем как исправительный центр (УФИЦ), куда прибыть не позднее чем 24 января. В предписанный срок осужденный не прибыл, в связи с чем был объявлен в розыск и через 4 дня задержан. Постановлением Ленинского районного суда г. Смоленска в удовлетворении ходатайства УФСИН России по Смоленской области о заключении осужденного под стражу на срок 30 суток для рассмотрения вопроса замены назначенного наказания на лишение свободы было отказано.

13 февраля осужденный сам явился к месту отбытия принудительных работ, однако через неделю, как уклоняющийся от отбывания принудительных работ, был водворен в помещение для нарушителей до вынесения судом решения о замене наказания на лишение свободы. При этом, основанием водворения стало неисполнение выданного ему предписания.

Постановлением Сафоновского межрайонного прокурора Смоленской области постановление начальника УФИЦ о водворении осужденного в помещение для нарушителей было отменено как незаконное.

Также прокурор внес в УФСИН России по Смоленской области представление, согласно которому допущенные сотрудниками ОКИН и УФИЦ нарушения уголовно-исполнительного законодательства повлекли необоснованное содержание осужденного в помещении для нарушителей, и что указанные нарушения стали возможными из-за отсутствия надлежащего ведомственного контроля за деятельностью ОКИН и УФИЦ.

Отказывая в удовлетворении административного иска в полном объеме, Сафоновский районный суд при принятии решения, проанализировав положения статьи 22 Конституции Российской Федерации, части 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и исследовав представленные сторонами доказательства, исходил из того, что оспариваемое представление внесено прокурором в пределах его полномочий и при наличии законных к тому оснований в адрес надлежащего лица и содержит конкретные сведения о допущенном нарушении прав осужденного.

Выводы принятого решения поддержали судебные коллегии по административным делам Смоленского областного суда и Второго кассационного суда общей юрисдикции.