Хочешь получить страховку – докажи свою вину

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В августе 2017 года на территории Климосвкого района Брянской области произошло дорожно-транспортное происшествие: житель города Сафоново Смоленской области, управляя транспортным средством (автомобилем), совершил наезд на пешехода, в результате которого последнему был причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе рассмотрения которого постановлением Климовского районного суда Брянской области от января 2018 года сафоновец, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), на основании ст. 76 УК РФ от уголовной ответственности освобожден и уголовное дело в связи с примирением сторон прекращено.

Поскольку на момент ДТП гражданская ответственность водителя (виновника) была застрахована по договору ОСАГО, страховщиком произведена выплата страхового возмещения потерпевшему.

Обращаясь в Сафоновский районный суд Смоленской области (по месту жительства виновника ДТП) с исковыми требованиями о взыскании в порядке регресса выплаченного потерпевшему в ДТП страхового возмещения, страховая компания ссылалась на положения пункта 1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпункта «б» пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции, действовавшей в момент возникновения спорных правоотношений), поскольку виновник совершил ДТП находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Принимая решение об отказе в удовлетворении иска страховой компании Сафоновский районный суд указал, что вступившим в законную силу постановлением Климовского районного суда Брянской области в рамках уголовного судопроизводства факт управления виновником транспортным средством в состоянии опьянения в момент дорожно-транспортного происшествия, повлекшего причинение вреда здоровью потерпевшего, не установлен.

При этом, в силу действующего законодательства (статья 61 ГПК РФ), установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу (в том числе, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении), обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

С выводами суда первой инстанции согласились суды апелляционной и кассационной инстанции.