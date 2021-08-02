Где выбираем, как выбираем

Ирина КУРОПАТКИНА

В единый день голосования, а в этом году он назначен на 19 сентября, россияне будут выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а жители Сафоновского района еще и депутатов в Сафоновский городской Совет. О том, что должны знать избиратели о предстоящих выборах, наш разговор с председателем территориальной избирательной комиссии Сафоновского района Любовью Александровной Павловой.

– Сегодняшняя санитарно-эпидемиологическая ситуация диктует свои правила проведения общественных мероприятий. Какие изменения в связи с этим коснулись выборной кампании?

– К сожалению, второй год мы живем в условиях пандемии. Поэтому во главу угла ставим меры санитарно-эпидемиологической безопасности для наших избирателей, чтобы они могли спокойно приходить на участки для голосования. В распоряжении избирателей – три сентябрьских дня. У человека расширяется право выбора – когда, где и каким образом это сделать.

Непосредственно на избирательном участке люди смогут проголосовать 17–19 сентября с 8:00 до 20:00. Это традиционная форма выборов, к которой мы привыкли. Вторая форма –

на дому, для пожилых, очень больных маломобильных людей, которым сложно добраться до избирательного участка. Они могут подать заявку (устно, письменно), и к ним члены избирательных комиссий вместе с наблюдателями обязательно придут.

– Сафоновцы, желающие выразить свое волеизъявление, получат на избирательных участках два бюллетеня? За скольких кандидатов может проголосовать каждый гражданин?

– Для выборов в Государственную Думу каждый избиратель Сафоновского района получит два избирательных бюллетеня различной формы – для голосования за кандидата и политическую партию. В каждом бюллетене надо поставить всего одну галочку или любой другой знак в окошке напротив фамилии кандидата или политической партии. Жители города Сафоново получат еще и третий бюллетень – по выборам депутатов горсовета, где будут вправе поставить не менее одной и не более трех галочек.

– Расскажите о том, как ведется подготовка к избирательной кампании

у нас в районе.

– Избирательная кампания по выборам депутатов Совета депутатов Сафоновского городского поселения уже стартовала и стремительно набирает обороты. С 15 июля 2021 года избирательная комиссии муниципального образования начала прием документов от кандидатов, который продлится до 20:00 4 августа. А территориальная избирательная комиссия активно начнет свою работу, связанную с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы, со 2 августа. Однако уже проведен ряд обучающих мероприятий для членов участковых избирательных комиссий и членов ТИКа, что, безусловно, позволит нам провести выборы обоих уровней должным образом.

– Есть ли возможность участвовать в выборах дистанционно или по месту нахождения гражданина?

– «Мобильный избиратель» будет применен на сентябрьских выборах. Чтобы проголосовать по месту нахождения, избирателю необходимо со 2 августа по 13 сентября обратиться с заявлением в ТИК, МФЦ, через единый портал госуслуг; в УИК –

с 8 по 13 сентября. Стоит отметить, что заявление может быть подано только один раз. А вот дистанционно голосовать избиратели нашего района не смогут.

– Какие документы необходимо иметь с собой избирателю, пришедшему на участок для голосования?

– Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации – военного билета (для лиц, проходящих военную службу), справки установленной формы, выдаваемой гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта (справка по форме 2П).

– И последний вопрос: что бы вы пожелали всем избирателям нашего района?

– Самое главное – не быть равнодушными сторонними созерцателями. Воспользуйтесь своим избирательным правом и примите участие в голосовании за достойных кандидатов.